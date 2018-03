MVCS: Subsidios para alquiler se darán a partir de julio

Carlos Bruce, Ministro de Vivienda, aseguró que para el mes de julio se dará inicio al programa "Renta Joven". Esta se basará en brindar subsidios a jóvenes para alquiler de departamentos.

“El joven que recién sale de universidad no tiene la posibilidad de dar una cuota inicial. Para que no se frustre vamos a proveerlos para que puedan alquilar departamentos de 40 m2, a un monto de alquiler de que no supere los S/1.200”, refirió Carlos Bruce en entrevista con RPP Noticias.

Asimismo, indicó que la duración de este programa tiene un máximo de 5 años, período en el cual se le otorgará un bono de 30%, y que el alquiler debe darse con alguna compañía.

"La idea es que, tras esos cinco años que subsidiamos, los jóvenes puedan juntar su dinero para una cuota inicial en programas de vivienda", puntualizó.

MIVIVIENDA VERDE

Bruce también mencionó que su programa Mivivienda Verde fue fondeado por bonos verdes obtenidos en Francia, en el marco de financiamientos ecosostenibles que brindó la COP.



“Lo que nos ha permitido bajar la tasa de interés es haber conseguido fondos de Francia por los acuerdos de la COP. Si se trata de proyectos ecosostenibles nos dan líneas de financiamiento muy baratas que nosotros la trasladamos a la gente. Eso nos permite dar esos créditos baratos”, señaló el Ministro de Vivienda.



De esta forma, el programa Mivivenda Verde bajó la tasa de interés para créditos hipotecarios de 10,3% a 6,9%. “Si le quitas el efecto del Bono Familiar Habitacional (BFH), que es un subsidio, la Tasa Real es 5.9%, la más baja de Latinoamérica”, indicó Carlos Bruce.



“Con esa tasa reactivaremos el sector inmobiliario. Además, como es una tasa y cuota muy baja, si antes pagabas S/1.000, ahora vas a pagar S/700. Esas viviendas van a venderse más rápido y eso motivará a que los constructores construyan viviendas verdes", culminó.

Lea más noticias de Economía...