Nuevo trabajo: ¿Cómo avanzar desde el primer día?

NO SE INVOLUCRE EN CHISMES, NI HABLADURÍAS: Esto ya no es la escuela. Mientras que socializar es un aspecto importante de la cultura del lugar de trabajo, nadie debe actuar como el “malo” de la escuela como hablando mal de otros o chismeando sobre los compañeros, por ejemplo. No solo es este comportamiento infantil, sino que también puede que nunca se sepa quién puede escuchar lo que estás diciendo. (Foto: Archivo)