Oscar 2018: ¿Cómo van las apuestas a la mejor película?

MEJOR ACTOR. Gary Oldman lidera las apuestas para Mejor Actor Principal por su papel en “Darkest Hour” (Las horas más oscuras), con un rotundo 88% de probabilidades, seguido de un 6% de Timothee Chalamet por “Call me by your name” (Llámame por tu nombre) y Daniel Kaluuya por “Get Out” (¡Huye!). (Foto: AP)