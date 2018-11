¿Cómo saber si un puesto de trabajo es el indicado para ti?

Los ejecutivos o aspirantes a un puesto de trabajo muchas veces tienen dudas acerca de si los nuevos retos profesionales que pretenden asumir son su mejor opción.

Para saber si un puesto de trabajo es para ti, se deben considerar diversos factores, tanto de la persona que está postulando como del lugar de trabajo, señala Page Personnel, firma de PageGroup, dedicada a la búsqueda especializada de cargos de entrada hasta mandos intermedios.

Por un lado, las entrevistas presenciales 360°, que abarquen tanto la experiencia y aspiraciones a nivel técnico como motivacional, son las principales metodologías para evaluar a los postulantes y conocer si el puesto de trabajo es para ellos.

Esto, de la mano a herramientas de atracción de talento con funciones y requisitos claros (bolsas de trabajo, página web, etc.) permiten aclarar el panorama a la hora de tomar una decisión, señala la firma. Los assessments, role plays y dinámicas grupales, añade, ayudan a identificar las aspiraciones en el corto, mediano y largo plazo.

“Lo primero y más importante es conocerse a uno mismo. Definir cuál es el rol que se quisiera asumir para dar un cambio, junto a otras variables como: el ambiente laboral, línea de carrera, equipo de trabajo y plan de capacitación; será fundamental tenerlos claros antes de una entrevista. Una vez ahí, el aspirante debe preguntar todo lo que pueda, para lograr recibir del empleador la mayor cantidad de detalles sobre el puesto, el equipo, la cultura organizacional y los objetivos del área y la empresa”, señala Elio Vignolo, Manager de Page Personnel.

En esa línea, Vignolo comenta que algunas de las preguntas que debe realizarse un postulante para saber si un puesto de trabajo es para él o ella, serían dos: ¿Cuál es el rol que quiero asumir en mi siguiente reto profesional?;¿Qué me pueden ofrecer, que no me ofrezcan hoy, para poder evaluar un cambio?

Una vez asumido el nuevo puesto de trabajo, el postulante debe cuestionarse: ¿Me veo creciendo en mi rol en los próximos 3 a 5 años?; ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar hoy a cambio de un reto que vaya más alineado a mis aspiraciones?

Las principales tendencias se enfocan en poder descubrir las motivaciones de un futuro nuevo colaborador; y estas pueden variar mucho por persona y puesto de trabajo, explica la firma.

“Identificar lo que motiva a una persona a dar un cambio laboral o permanecer en un puesto de trabajo, será la fórmula más potente de poder garantizar su estabilidad en la empresa al largo plazo”, dijo el experto.