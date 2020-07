El 53% de peruanos señaló que el costo de la atención médica aumentó durante la cuarentena en comparación con mediados de marzo, cuando empezó el brote del coronavirus en el país. Esta es la percepción más alta registrada entre 26 países de los cinco continentes, donde el promedio fue de 27%, de acuerdo con el informe “Costo de vida durante el COVID-19”, realizado por Ipsos.

Solo un 16% consideró que el precio del mencionado servicio disminuyó, mientras que un 32% dijo que se mantuvo.

Patricia Rojas, directora de investigación social de Ipsos Perú, explicó que esto respondería a que la población en general ha observado un incremento en los costos de los medicamentos, lo que se habría trasladado a la percepción sobre toda la categoría de salud.

De otro lado, se revela que el 45% consideró que el costo del transporte se incrementó. Este registro también es el más alto entre los 26 países y supera en 28 puntos porcentuales al promedio.

Luis Quispe, presidente de Luz Ámbar, explicó que esta variación respondería a una serie de factores –estructurales y generados a raíz de las restricciones de tránsito–, como el índice de informalidad (más del 90% del transporte en Lima lo es), una poca oferta de pasajeros y la disminución de unidades en las vías, pues no era rentable operar por el límite de aforo.

“Desde los años 90 se estableció que los vehículos deben colocar en su interior y en su puerta el tarifario, y los transportistas no pueden cobrar precios mayores de los que consignan. Pero con la pandemia se tornó difícil que se cumpla estrictamente esto porque sale [a transitar] el 50% de la flota y conforme pasó el tiempo tampoco se cubrían los costos. En Lima, de los 20 millones de viajes que se realizaban antes de la cuarentena, más del 90% eran del transporte tradicional [informal]. Entonces, al tener que pagar al acompañante, al que alquila la ruta, gasolina, entre otros, ya no salían a brindar el servicio. Y establecer aquí un subsidio es difícil de calcular porque no tienen GPS y demás”, detalló Quispe.

BIENES Y SERVICIOS

Por otro lado, según el informe, el 71% de peruanos indicó que el costo de alimentos, bienes y servicios se incrementó desde mediados de marzo, lo que superó en 11 puntos porcentuales la media de la muestra.

En detalle, el incremento del costo de los alimentos, comestibles y suministros para el hogar fue percibido por el 75% de los peruanos, 12 puntos porcentuales más que el promedio.

Sobre el costo de los servicios (agua, luz, etc.), un 40% también consideró que aumentó, casi en línea al promedio (39%).

En esta línea, del total de encuestados, un 50% manifestó que este incremento se dio porque tuvieron que “comprar artículos más costosos (como alimentos o suministros del hogar, por ejemplo) o pagar cargos de entrega debido al cierre de tiendas y a la escasez de los suministros”. Un 35% refirió que “incurrió en costos adicionales (como facturas de servicios públicos más altas) a causa de pasar más tiempo en casa o trabajando desde ella”.

Al respecto, la directora de investigación social de Ipsos Perú estimó que la percepción del incremento en los diferentes precios debe cambiar en los próximos meses.

“Los sectores productivos están empezando a operar, pero la demanda se mantiene baja, pues la población ha sufrido una reducción considerable en sus ingresos y pérdida de empleo. En la última encuesta de Ipsos de julio se registró que aproximadamente el 32% no estaba percibiendo ingresos por su trabajo. Esto claramente generará una sobreoferta que presionará la inflación a la baja”, destacó Rojas.

Finalmente, a nivel de otros países (donde se realizó la encuesta), el mayor incrementó en los precios se dio en alimentos, comestibles y artículos para el hogar (63%), seguido de servicios públicos con un 39%, cuidado personal y belleza (28%) y atención médica (27%).

