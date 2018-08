Seis tips para ahorrar y recuperarse luego de sus vacaciones

Si siente que las vacaciones lo dejaron corto de dinero o se endeudó para financiar algún viaje, la opción lógica sería comenzar a ahorrar. La pregunta es cómo.

Lo primero siempre es analizar sus ingresos y egresos. A partir de ahí puede definir qué gastos puede evitar o reducir para recuperarse económicamente.

Andrés Uribe, especialista en Inversiones de Mapfre, completa la lista de consejos con tips concretos para ahorrar en lo cotidiano.

1) Aléjese de las tentaciones. Cuando enfrente una situación de deuda después de las vacaciones, intente evitar las tentaciones por completo.

Esto se traduce a no ir tan seguido a ver tiendas, porque seguro encontrará algo que “necesite” y terminará gastando demás.

2) Sacrificios personales. Esto puede significar que deje de ir al restaurante que tanto le gusta o que no asista a ese concierto que tanto ha esperado.

3) Busque nuevos ingresos. Puede conseguir dinero extra con algún trabajo puntual de fin de semana o echando a andar algún proyecto que le sea rentable.

4) Controle sus gastos. Use su tarjeta de débito para saber exactamente en qué está gastando. Esto le ayudará a controlar su presupuesto y gastar de forma más disciplinada. No lleve efectivo en exceso.

5) Cuestione sus hábitos. Es recomendable revisar los gastos habituales cada cierto tiempo, dos veces al año por lo menos.

El pago por los servicios de Internet o teléfono puede ser uno de estos gastos. Revise si sigue necesitando el mismo servicio o si puede encontrar tarifas más baratas.

6) Aprenda a decir no. Puede parecer difícil decirle a sus amigos que no puede salir, pero debe priorizar sus finanzas. Siempre puede optar por planes que no requieran tanto gasto.