Tarjeta de crédito: Lo que debes saber si deseas anularla

BBVA: Para ningún caso, no basta con cortar la tarjeta en dos con una tijera. Una vez que te encuentres totalmente decidido a prescindir de ella, es necesario comunicarlo a la entidad, ya sea por teléfono, por escrito o por cualquier otro medio que conste en el contrato. Para llevar a cabo la cancelación no puede haber ningún cargo a favor o en contra. La operación termina cuando se entrega la tarjeta cancelada en la sucursal (salvo que se de por perdida). De esta forma y siempre y cuando no existan adeudos pendientes, el contrato se dará por finalizado al día siguiente de haber realizado el trámite. (Foto: El Comercio)