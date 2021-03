2 de 5

1. Conoce tu capacidad de endeudamiento. Tu línea de crédito es el monto máximo que tienes para gastar en tu tarjeta, Sin embargo, esta cifra no necesariamente es la que podrás asumir mes a mes. Se recomienda no destinar más del 20% de tus ingresos totales y no disponer por encima del 50% esta, pues en caso de caer en demoras, afectaría notablemente tu historial crediticio. (Foto: GEC)