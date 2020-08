Mariana es una joven que egresó de la universidad hace un año. Tiene una tarjeta de débito donde recibe su sueldo y otra de crédito a la que accedió solo porque usaba una promoción para entradas al cine que usaba al menos una vez al mes; sin embargo, esta última le cobra una membresía anual de hasta S/80, cuyo pago está fijado para octubre. Cuando supo que desde este 29 de agosto los bancos estarán obligados a ofrecer al menos una tarjeta de crédito sin membresía, según lo aprobado por la SBS, sintió alivio: pedirá el cambio de tarjeta.

“Ahora que me recortaron el sueldo estoy tratando de reducir lo más que puedo mis gastos. Además, las promociones de cine que me daba la tarjeta que tengo ya no me sirven porque aún no operan y prefiero quedarme en casa”, comenta a El Comercio.

Este es un escenario en el que resulta provechoso realizar el cambio de tarjeta con estas nuevas condiciones: se usa esporádicamente o para una promoción en particular, comenta Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School.

Además, recalca, la SBS considera como práctica abusiva el cobro de la membresía anual antes de cumplirse el año de vigencia del servicio. En el caso de Mariana, por lo tanto, al solicitar el cambio de tarjeta no deberá realizar ningún pago adicional.

“El banco te podría decir que pagues una porción de la membresía, pero todavía no llegas al año. Eso está prohibido”, indicó Carrillo. Además, dijo que el banco tampoco podrá establecer restricciones para migrar a otra tarjeta, como el pago de una deuda vigente.

¿Qué sucede si el banco realiza alguna de las prácticas abusivas? Carrillo señala que usted deberá hacer la queja formal en el libro de reclamaciones del banco. Si no hay respuesta o es insatisfactoria, puede acercarse a la SBS. La última instancia será el Indecopi, refirió.

A quienes también les convendría acceder a una tarjeta de crédito sin cobro de membresía son aquellos que recién se inician en el sistema financiero y no les interesa ningún tipo de fidelización, explica Walter Eyzaguirre, profesor de la Universidad ESAN. Es el caso del maestro Hugo Vera, que solo tenía una cuenta de ahorros y recibía sus pagos muchas veces en efectivo. Con la pandemia, tuvo interés en una tarjeta para evitar el uso de billetes, pero el temor por las altas comisiones le detenía.

Eyzaguirre comenta, además, que este plástico permitirá que quienes son nuevos en el sistema logren construir su historial crediticio pagando solo el seguro de desgravamen. “Para tener un historial crediticio no tienes que tener un crédito. Es un mito a romper, puedes pagar todo y serás un excelente cliente para el sistema”, añadió.

No obstante, recalca, es probable que las tasas de interés sean más elevadas, pues estas están asociadas a la capacidad de pago del cliente. En este punto, es clave la educación financiera y la responsabilidad de cada cliente.

“Tampoco se trata de echarle la culpa al sistema cuando me reventé la línea de crédito [...] El asunto es no usarla como medio de crédito sino de pago”, agregó.

► Walter Eyzaguirre: “Casi todas exoneran membresía, con distintas reglas”

“Estos beneficios como ‘upgrades’ en líneas aéreas, sillas preferentes o transporte gratuito al aeropuerto se tienen que pagar de algún lado, que es la membresía. Te la exoneran si haces consumos y los bancos negocian con el operador”.

► Jorge Carrillo Acosta: “Más que ganar plata, es una barrera de entrada”

“Lo que menos quiere el banco es que saques una tarjeta de crédito y la guardes en el cajón, porque emitirla cuesta. Entonces, si no consumes y no recuperan, te dicen que le devuelvas lo que invirtió [vía el cobro de la membresía anual]”.

1. No tenga más de dos tarjetas de crédito: Tener varias tarjetas y líneas de crédito representa una deuda potencial para el sistema y eleva su riesgo como pagador. Puede repercutir al pedir un crédito hipotecario, por ejemplo.

2. Elija una tarjeta del banco donde le depositen el sueldo: Para evitar retrasos y moras, es conveniente optar por una tarjeta de crédito en la entidad donde reciba su sueldo. Así podrá vincular el cobro de la tarjeta a su cuenta sueldo.

3. No realice pagos fraccionados: Use la tarjeta bajo la modalidad de crédito directo: consuma en el mes y pague sin generar intereses. Los pagos en cuotas o revolventes son muy caros.

