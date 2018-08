Tres consejos para cumplir con tus planes de inicio de año

Seguramente que a principios de año te propusiste cumplir ciertos planes para el 2018. Ya sea comprar un nuevo celular, irte de viaje o ahorrar para la cuota inicial de tu crédito vehicular.

Sin embargo, en el camino surgen imprevistos que nos impiden ahorrar como queríamos. Por suerte, nunca es tarde para transformar esos planes en realidad.

Por ello, el ABC de la Banca del BCP brinda 3 consejos para que logres las metas que te propusiste a inicios de año.

► Reajusta tu plan a tu situación actual: Si te propusiste un plan y no has podido ahorrar lo que pensabas en lo que va del año, debes reajustar tu meta financiera, así como el plazo que te planteaste para alcanzarla.

Lo importante es que modifiques tu plan acorde a tu realidad actual y analices qué necesitas hacer hasta diciembre para cumplirlo. A veces surgen imprevistos, y por ello, no es grave que tu plan se modifique con el tiempo, pero ten en cuenta que cuando traces tus planes a inicio de año estos deben ser realistas para que no te sientas frustrado si estuviste muy lejos de cumplirlos.

Por ejemplo: Si tu sueldo es de S/ 2.000 y tu meta fue ahorrar S/ 200 mensuales, pero no pudiste hacerlo, tal vez ahora puedes ahorrar la mitad, o sea S/ 100. Al final del año serían S/ 500 que te pueden servir para los regalos navideños o un viaje a algún lugar cercano.

Para lograrlo, debes ajustar tus gastos mensualmente pensando en cumplir tu plan.

► A partir de ahora anota tus ingresos y gastos: Uno de los trucos más sencillos es apuntar detalladamente los ingresos y gastos que tienes en el mes, sugiere el BCP.

Puedes hacerlo en tu celular, pues casi siempre lo tenemos a la mano y así, puedes evitar que se te pase algún gasto o puedes guardar tus boletas de consumo diarias para luego apuntarlas en un Excel o, por último, si a ti te funciona mejor apuntarlo en tu agenda, hazlo.

Busca la herramienta que más se te acomode porque lo importante es formar el hábito de anotar todos tus ingresos y gastos por más mínimos que sean.

De esta manera, es más fácil que tengas el control de tus finanzas personales, así como puedes evitar no pasarte tu presupuesto y lograr tus planes financieros.

► No te endeudes por un plan si no puedes pagarlo luego: Si sabes que no llegarás a comprarte ese pasaje de avión o ese celular en el tiempo que te propusiste, es mejor que postergues esa compra o ese viaje un par de meses más para seguir ahorrando.

Siempre tienes la opción de solicitar un préstamo, pero debes hacerlo solo si estás seguro de que lo podrás pagar. No te angusties si te demoras unos meses más en cumplirlo. Es mejor esperar para que no se convierta en una preocupación.