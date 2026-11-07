(Foto: Perú Retail)
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Por Redacción EC

La economía peruana en el 2027 podría superar a la chilena y se convertiría en la cuarta economía más grande de Sudamérica, sostuvo el diario La Tercera.

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