El Perú se ha convertido en el país con mayor percepción de inseguridad en América Latina. De acuerdo con el más reciente informe de la OCDE, el 75% de los peruanos considera la delincuencia o la violencia entre los tres principales problemas del país.

Es el porcentaje más alto de la región y supera el promedio latinoamericano (60%), así como el promedio de los países miembros de la organización (30%).

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El estudio, titulado “Encuesta sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de América Latina y el Caribe 2025″, fue aplicado en diez países de la región. En el caso del Perú, los datos fueron recogidos en mayo de 2025.

Nueve de cada diez ciudadanos señalaron que viven con miedo frecuente o constante a ser víctimas de un delito, y uno de cada siete hogares afirmó haber sufrido algún hecho delictivo durante el último año.

La OCDE advierte que el temor al crimen es uno de los factores que más deteriora la confianza en el Estado.

“Las personas preocupadas por convertirse en víctimas de delitos muestran una menor confianza en el gobierno”, señala el documento, que destaca al Perú como el país con menor nivel de confianza institucional (20%), tras una década marcada por la inestabilidad política.

El impacto de la criminalidad también se refleja en la economía. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las pérdidas por delitos ascenderían a S/19.800 millones al cierre del 2025, el equivalente al 1,7% del PBI nacional.

Proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Central de Reserva (BCRP) estiman que el costo real podría llegar hasta el 3% del PBI.

Durante la más reciente edición del CADE Ejecutivos, Ipsos informó que la inseguridad ya es la principal preocupación del sector empresarial: el 85% de ejecutivos la considera el mayor problema del país, desplazando a la corrupción al segundo lugar.

En paralelo, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepmac) advirtió que más de 250 agencias microfinancieras se encuentran en riesgo de cierre debido a la ola de extorsiones y atentados.