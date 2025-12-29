Perú fue declarado en rebeldía al no haber pagado un laudo arbitral internacional de US$91 millones durante más de un año a Kuntur Wasi, el concesionario que estuvo a cargo del aeropuerto de Chinchero, informó la semana pasada un juez federal estadounidense en un memorándum reportado por el Tribunal de Columbia.

Según el documento, nuestro país no presentó abogados para defenderse ante este tribunal. “Perú nunca compareció ni presentó una respuesta”, advirtió el juez Richard León el 22 de diciembre.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

León confirmó la validez del laudo arbitral, emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi). Este revés es el más reciente de una serie de pérdidas en arbitrajes y tribunales estadounidenses que han sufrido entidades peruanas en los últimos años al enfrentarse a inversores extranjeros, indicó Bloomberg.

Dicho medio también recordó que una filial de Brookfield Asset Management obtuvo una indemnización por US$200 millones en arbitrajes contra la Municipalidad de Lima, que se ha negado a pagar a pesar de haber sido confirmada en tribunales estadounidenses.

“Lima alegó que Brookfield operaba una concesión de autopistas de peaje obtenida mediante sobornos. Desde entonces, Brookfield ha llevado a Perú a arbitraje, en parte debido a la falta de pago de Lima, un proceso que aún está pendiente”, remarcó Bloomberg. La disputa aeroportuaria se relaciona con el retraso del proyecto de construcción de Chinchero, en Cusco.

Perú otorgó una concesión para construir el aeropuerto al conglomerado Kuntur Wasi y la revocó en 2017, tras la conclusión de un tribunal arbitral de que se había violado su contrato. En ese sentido, el país contrató abogados internacionales para dicho arbitraje y perdió en el 2024. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la oficina que maneja el arbitraje internacional dentro del ministerio no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, reportó Bloomberg.

Vale precisar que el origen de esta disputa se remonta a 2017, cuando el contrato de concesión del Aeropuerto de Chinchero fue resuelto unilateralmente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Dicho contrato, firmado en 2014 y modificado en 2016 mediante una adenda, fue considerado válido por el tribunal arbitral del Ciadi, que rechazó los argumentos expuestos por el MTC y calificó la terminación del contrato como “arbitraria e injustificada”.

Como resultado, en mayo de 2024, el Ciadi emitió un fallo unánime ordenando al Estado peruano compensar a Kuntur Wasi con US$91 millones.

“No existe incertidumbre sobre las obligaciones financieras de Perú con el demandante”, escribió León, refiriéndose a Kuntur Wasi. Según una orden separada, Perú debe pagar US$91 millones más intereses, que comenzaron a devengarse en febrero de 2024 hasta que se realice el pago. “Kuntur Wasi ha presentado una declaración afirmando que Perú aún no ha pagado ninguna cantidad adeudada”, añadió.