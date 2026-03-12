Escuchar
Peru LNG ha paralizado la exportación de gas natural licuado (GNL) pero sí está suministrando este energético a las regiones del norte y el sur del país.
Por Juan Saldarriaga

La emergencia en Camisea ha dejado sin gas natural a cerca de mil industrias en Lima y Callao, y Peru LNG no es la excepción.

