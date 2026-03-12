La emergencia en Camisea ha dejado sin gas natural a cerca de mil industrias en Lima y Callao, y Peru LNG no es la excepción.

El consorcio ha dejado de recibir gas para la exportación, pero tiene en sus instalaciones de Pampa Melchorita suficiente gas líquido para abastecer a las concesiones del norte (Quavii) y sur del país (Petro-Perú), manifiesta María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil, empresa operadora de Peru LNG.

- Se habla mucho de la ausencia de gas para las industrias locales, pero poco sobre el gas para exportación. ¿Peru LNG ve esto con preocupación?

A nosotros se nos cortó el flujo de gas de forma inmediata, pero esta no es la primera vez que ocurre. Según los mecanismos que vienen aplicándose desde hace muchos años, cada vez que hay una situación que afecta al mercado local de gas, la empresa exportadora es la primera a la que se le cancela el flujo, pero estamos preparados para ese tipo de procedimientos.

- ¿En anteriores emergencias también se les ha cortado el suministro de gas por completo?

Sí. Cada vez que hay una afectación o una posible afectación al mercado local, automáticamente se corta, primero, el gas para la exportación. Tenemos muchos años operando en esa situación que afecta a nuestra operación y a nuestras instalaciones, pero siempre cumplimos con el procedimiento. Esto genera perjuicios a la empresa, pero entendemos que la prioridad es el mercado local.

- ¿Esta emergencia es la más grave de todas?

Sí, efectivamente. A nosotros esta paralización nos genera grandes impactos, pero más allá de lo que nos puede afectar a nosotros, el tema es que estamos frente a una crisis que impacta la seguridad energética del país. Es algo que nunca hemos dejado de decir. El riesgo de que una situación como ésta ocurra siempre ha estado allí, pero, lamentablemente, no se le dio la atención debida y hoy estamos asumiendo las consecuencias.

- ¿Tienen un estimado de cuánto están dejando de exportar por esta emergencia?

Preferiría no hacer el cálculo porque el gas natural licuado (GNL) que nosotros producimos ha subido de precio debido al conflicto en Medio Oriente, el cual ha obligado a los grandes productores de GNL, como Qatar, a detener su producción.

La guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz han obligado a que Qatar paralice su producción de GNL.

- ¿Cuánto ha subido de precio el GNL?

Creo que el JKM [marcador del sureste de Asia] estaba en US$10 u US$11 antes de la crisis en Medio Oriente, y hoy está casi en US$20. Pero falta ver qué va a pasar en los próximos días.

- Obviamente, están perdiendo ingresos.

Nosotros deberíamos estar generando más ingresos por la exportación de gas, no solamente para la empresa, sino también para el Estado por concepto de regalías, pero no vamos a poder hacerlo, debido a que el sistema de gas en el Perú está paralizado. Esto suele ser un ‘win-win’, pero ahora es una pérdida-perdida.

- ¿A dónde exportan gas? ¿A Europa y Asia? ¿Hacia allí debían ir dirigidas las exportaciones en esta coyuntura?

Nosotros vendemos el 100% de nuestra producción a nuestro ‘offtaker’ (Shell). Ellos toman el GNL en planta y son ellos los que deciden dónde lo colocan. Evidentemente, hoy este producto podría ser entregado en cualquiera de esos lugares y con buenos precios.

- ¿Europa y Asia son los mejores destinos en este momento?

Correcto. Podríamos tener mejores ingresos, pero no estamos exportando porque no hay suministro de gas y porque se ha dado prioridad al mercado local.

GAS PARA EL NORTE Y EL SUR

- Peru LNG suministra el GNL para las concesiones norte (Quavii) y sur (Petro-Perú). ¿Este suministro se ha detenido por la emergencia en Camisea?

Ese es un muy buen punto. Lo primero que tengo que decir es que Perú LNG sí tiene gas disponible para despachar en su cargadero de camiones, así que, en este caso en particular, no se ha afectado el abastecimiento para el norte y el sur del país.

- ¿Están despachando normalmente?

No solamente hemos despachado lo previsto, sino que nos han requerido un mayor volumen y hemos podido atenderlo. Esa es una buena noticia dentro de la situación tan compleja que tenemos: No hay desabastecimiento de gas natural ni en el norte ni en el sur del país.

Peru LNG no ha dejado de suministrar GNL para las concesiones de Quavii y Petro-Perú.

- ¿Esto gracias a que tienen capacidad de almacenaje en Pampa Melchorita?

Sí. Hay un volumen que Perú LNG tiene para cubrir estas situaciones y lo cierto es que nosotros, de manera preventiva, hemos estado manteniendo dichos volúmenes para atender la posible demanda.

- ¿Ese gas va dirigido únicamente a viviendas y comercios, o también a las industrias?

En realidad, toda la demanda que existe en el norte está siendo atendida, incluyendo las industrias. No ha habido ningún recorte en esos destinos.

- ¿La restricción es solamente para Lima, entonces?

Exactamente. El desabastecimiento se está dando solamente en Lima. Pero hay que tener en cuenta, además, que el gas que estaba destinado a la exportación y que se quedó en el tubo al momento de la emergencia, se está destinando para abastecer al mercado local. Eso es algo que tenemos que rescatar.

- ¿En circunstancias normales, qué volumen de gas se destina diariamente a la exportación?

Si no me equivoco, el mercado local consume entre 800 y 850 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), mientras que la exportación toma entre 570 y 600 mmpcd, pero el sistema está procesando un poco más. En total, se procesan cerca de 1.600 mmpcd, pero se transportan solamente 1.400 mmpcd. La diferencia, 200 mmpcd, se reinyecta.

- ¿Si el ducto se reparara este domingo, ustedes recibirían el gas inmediatamente?

Hay todo un proceso. Primero se tienen que reiniciar las operaciones en el campo de producción y se tienen que reabrir lo pozos. Desde que el gas se empieza a bombear hasta que llega a su destino final pueden pasar horas o un día. El primer lugar de destino será Lurín, desde donde se abastecerá el mercado local. Y luego se hará lo mismo para que el gas llegue a Pampa Melchorita (Peru LNG).