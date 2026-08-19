Perú ocupa el puesto 13 entre 51 economías emergentes en resiliencia macroeconómica. (Foto: Andina)
Perú ocupa el puesto 13 entre 51 economías emergentes en resiliencia macroeconómica. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Perú se ubicó en el puesto 13 entre 51 economías emergentes en términos de resiliencia macroeconómica, con un puntaje de 73,1 sobre 100, según un estudio elaborado por el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), con base en información del World Economic Outlook (WEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondiente al periodo 2008-2024.

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