El Perú se ubicó en el puesto 13 entre 51 economías emergentes en términos de resiliencia macroeconómica, con un puntaje de 73,1 sobre 100, según un estudio elaborado por el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), con base en información del World Economic Outlook (WEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondiente al periodo 2008-2024.

El análisis define la resiliencia económica como la capacidad de un país para resistir un shock, limitar sus efectos y recuperar posteriormente su desempeño. Para medirla, el IEDEP elaboró un Índice de Resiliencia Macroeconómica (IRM), que considera cuatro pilares: crecimiento y empleo, estabilidad de precios, fortaleza fiscal y fortaleza externa e inversión.

“El índice permite comparar la capacidad de respuesta frente a las dos principales crisis globales del presente siglo como fue la crisis financiera internacional de 2008-2009 y la pandemia de covid-19 en 2020, así como identificar tanto la resiliencia como su evolución” , explicó Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL.

El índice utiliza una escala de 0 a 100. Un mayor puntaje representa una mayor resiliencia macroeconómica relativa.

Perú resistió los shocks, pero perdió posiciones

El estudio señala que el Perú mostró capacidad para enfrentar distintos episodios de crisis. Durante la crisis financiera internacional de 2008-2009, el país evitó una recesión. El Producto Bruto Interno (PBI) creció 9,1% en 2008, se desaceleró a 1,1% en 2009 y posteriormente aumentó 8,3% en 2010.

Esta respuesta estuvo acompañada por una posición fiscal sólida y un elevado nivel de reservas internacionales, factores que permitieron contar con margen para enfrentar el shock externo.

Durante la pandemia de covid-19, el impacto sobre la economía peruana fue mayor. En 2020, el PBI se contrajo cerca de 11%, una de las caídas más profundas entre las economías emergentes. Sin embargo, las medidas fiscales y monetarias permitieron implementar programas de apoyo y contribuir a la recuperación, que se reflejó en un crecimiento de 13,4% en 2021.

De acuerdo con el IRM, Perú pasó de 69,7 puntos en 2009 a 73,9 puntos en 2020, lo que representó un incremento de 4,3 puntos. Pese a esta mejora, el país pasó del octavo al puesto 18 del ranking debido a que otras economías emergentes registraron avances superiores.

Para el periodo 2008-2024, Perú alcanzó 73,1 puntos y ocupó el puesto 13 de las 51 economías analizadas. En el ranking regional, se ubicó por encima de Ecuador, que obtuvo 70,9 puntos; Chile, con 70,5; México, con 64,8; Colombia, con 57,6; y Brasil, con 45,6.

Asia lidera el ranking

Las economías asiáticas encabezan el ranking general de resiliencia macroeconómica. Azerbaiyán ocupa el primer lugar con 87,6 puntos, seguido de Arabia Saudita, con 85,8; Vietnam, con 82,8; y Tailandia, con 81,9.

Panamá es el único país de América Latina que aparece en este grupo, con 80,6 puntos.

El estudio señala que algunas economías asiáticas fortalecieron de manera significativa su resiliencia durante el periodo analizado. Vietnam, por ejemplo, pasó de un IRM de 58,6 puntos en 2009 a 97 puntos en 2020. También registraron mejoras Tailandia, Indonesia y Malasia.

El análisis concluye que no existe una relación estrecha entre haber mostrado una posición favorable durante una crisis y mantenerla posteriormente. Algunas economías registraron mejoras importantes, mientras que otras redujeron sus niveles de resiliencia.