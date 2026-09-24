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Perú Sostenible
Perú Sostenible
Por Melissa Rodríguez Enciso

Quince proyectos de empresas, mipymes y organizaciones de la sociedad civil fueron reconocidos este jueves en la octava edición de Perú por los ODS, realizada en el marco de la Cumbre Perú Sostenible 2026.

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