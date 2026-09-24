Quince proyectos de empresas, mipymes y organizaciones de la sociedad civil fueron reconocidos este jueves en la octava edición de Perú por los ODS, realizada en el marco de la Cumbre Perú Sostenible 2026.

MIRA AQUÍ: Poder Judicial toma juramento a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva

La ceremonia formó parte de la primera jornada del encuentro, que se desarrolla del 24 al 26 de setiembre en el Parque de Exposiciones de Magdalena y reúne a representantes de empresas, academia, sociedad civil y ciudadanía.

Esta edición del reconocimiento recibió 155 postulaciones, de las cuales 40 iniciativas llegaron a la etapa de finalistas. Los proyectos fueron evaluados en cinco ejes temáticos: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Pactos.

Durante la ceremonia, José Manuel Jurado, gerente general del Grupo El Comercio, destacó el papel que pueden cumplir los medios para dar visibilidad a este tipo de iniciativas.

“En El Comercio creemos que el periodismo tiene una responsabilidad que trasciende la noticia: contar historias que construyen futuro. En medio de tanta información, hoy elegimos amplificar las historias que inspiran, las de innovación, colaboración e impacto positivo. Nos enorgullece ser parte de esta alianza que celebra a quienes transforman el país con su trabajo”, señaló.

Jurado añadió que el compromiso del medio es seguir siendo el altavoz de las soluciones “para que más personas se inspiren a actuar y sumarse a esta transformación colectiva”.

Los ganadores

En el eje Personas, la Universidad Norbert Wiener ganó en Empresa Grande con Centro Odontológico Wiener: Salud Bucal para Todos. La iniciativa reportó más de 822.000 atenciones odontológicas y 129.166 beneficiarios directos. En Mipymes fue reconocido NOS Finance, con JuntemoNOS, mientras que en ONG ganó Practical Action, con Futuros Brillantes Fase II: Escuelas sostenibles en zonas de frontera.

En Planeta, Trupal obtuvo el reconocimiento en Empresa Grande por Centro de Reciclaje Wiesse: Sistema sostenible de recuperación de cartón reciclado. En Mipymes ganó Green Gold Forestry Perú, con Green Gold Loreto 1, proyecto que gestiona más de 183.000 hectáreas de bosque en Loreto. En ONG fue premiado el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (Cedep) por Más agua, más vida en Áncash.

El eje Prosperidad reconoció a Cálidda en Empresa Grande por su Programa de Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural. En Mipymes ganó EVA Energy con Gas Natural Licuado para un Futuro Sostenible: Implementación de Estaciones GNL. La empresa indicó que durante el 2025 pasó de 31 a 380 unidades a GNL y abasteció más de 4 millones de kilos de este combustible.

En la categoría ONG de este mismo eje fue reconocida acciona.org Perú por Inclusión energética para la Igualdad de Oportunidades en Comunidades Rurales Aisladas en la Amazonía de Perú, iniciativa que emplea sistemas fotovoltaicos y gestión comunitaria para ampliar el acceso a electricidad.

En la categoría Paz, Newmont ALAC ganó en Empresa Grande con Gestores del Desarrollo: Construyendo instituciones sólidas y territorios sostenibles desde la articulación multiactor en Cajamarca. El proyecto articula universidad, sociedad civil, empresa y Estado para fortalecer la gestión pública en la región.

En Mipymes fue reconocido Ikigai Laboratorio Social con Impulsando Voluntades, mientras que Asociación Es Hoy obtuvo el premio en ONG por Ante Todos Ciudadanos. Esta última iniciativa movilizó a más de 370 empresas para promover entre sus trabajadores información ciudadana basada en fuentes oficiales, con un alcance potencial superior a 390.000 personas.

Finalmente, en el eje Pactos, Alicorp ganó en la categoría Alianza Multisectorial con Ollas que Desarrollan. En tanto, la categoría Obras por Impuestos, realizada en alianza con ALOXI, reconoció al Banco de Crédito del Perú (BCP) en sus dos subcategorías con BCP comprometidos con la educación: la primera fase ganó entre los proyectos concluidos y la segunda, entre aquellos en ejecución.

Durante la presentación se indicó que, desde el 2013, el BCP había financiado 56 proyectos de infraestructura educativa mediante Obras por Impuestos en ocho regiones del país, por montos superiores a S/596 millones. El jurado destacó en la segunda fase la continuidad del modelo y su articulación con gobiernos subnacionales.

Perú por los ODS es una iniciativa que busca identificar y reconocer proyectos que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El reconocimiento es impulsado por Perú Sostenible junto con KPMG, el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú y El Comercio, y en esta edición incorporó la categoría Obras por Impuestos en alianza con ALOXI.