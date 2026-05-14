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Resumen

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(Foto: Andina)
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Por Christian Silva

El Perú se ubicó entre los 10 países con mayor complejidad para realizar negocios, de acuerdo con el reciente reporte ‘Global Business Complexity Index’ (GBCI), elaborado por la firma TMF Group.