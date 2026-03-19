Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En los últimos diez años, el Perú ha tenido 17 ministros de Economía y Finanzas. Esta rotación se ha concentrado en los años más recientes: en los últimos cinco años se han registrado 10 cambios y, en lo que va del 2026, ya suman tres titulares del sector.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.