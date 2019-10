Perú y Uruguay se enfrentarán este viernes 11 de octubre por la fecha FIFA de octubre en el estadio Centenario a las 6:00 p.m. (hora peruana), como parte de los entrenamientos de la selección peruana de cara a las Eliminatorias Qatar 2022.

La Blanquirroja tiene previsto disputar partidos de ida y vuelta contra la celeste de Óscar Washington Tabárez, quien espera cobrarse una revancha tras la eliminación de los ‘charrúas’ durante el encuentro por cuartos de final en la última edición de la Copa América Brasil 2019.

Un dato importante es que la selección uruguaya no contará con la presencia de sus delanteros estrella Edinson Cavani y Luis Suárez para los enfrentamientos.

Cabe destacar que los ‘charrúas’ vienen de ganar por 2-1 a Costa Rica e igualar 1-1 con Estados Unidos en los partidos posteriores a la Copa América.

Las selecciones juegan un partido aparte en el terreno económico. En lo referido al valor de mercado de ambos equipos, Uruguay obtiene una gran ventaja ya que el valor de los jugadores convocados para los partidos a disputarse suma US$374 millones, según el portal Transfermarkt.

El jugador más valioso es José María Giménez (US$76 millones), defensa central que actualmente milita en el club Atlético de Madrid de España.

Giménez se ubica incluso por encima de los ausentes Cavani (US$ 43 millones) y Suárez (US$ 54 millones), quienes juntos aportarían al valor de su selección un aproximado de US$ 97 millones adicionales.

Por el lado de la blanquirroja, el combinado nacional suma un total aproximado de US$58 millones. Encabeza la lista André Carrillo con un valor de US$7,6 millones, seguido por Luis Abram con US$6,5 millones.

En tanto, el actual goleador de la selección, Paolo Guerrero, tiene un valor de mercado de US$3,2 millones.

Revise en la siguiente galería el valor de mercado de los jugadores con los que saldría cada selección.