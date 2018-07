El 30% de jóvenes empresarios accede a préstamos en entidades financieras Según un sondeo nacional de Aprenda, seis de cada 10 jóvenes emprendedores no cuentan con financiamiento y tres no han accedido a él por no contar con historial crediticio

- / - Revisa en esta galería más datos sobre el estudio a jóvenes emprendedores y su acceso al financiamiento realizado por Aprenda. - / - (Fuente; Aprenda) - / - (Fuente; Aprenda) - / - (Fuente:# Aprenda) - / - (Fuente; Aprenda) - / - (Fuente; Aprenda) - / - (Fuente; Aprenda) - / -