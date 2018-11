El 60% de jóvenes peruanos que abandonan sus estudios se dedican a trabajar

En el Perú, el 60% de jóvenes que abandonan sus estudios se dedican a trabajar y el 21% que completó el nivel secundario no tiene metas educativas, revela un estudio realizado por Trendsity, empresa internacional especializada en el estudio de tendencias sociales, por encargo de McDonald’s.

Según el informe, el rango de jóvenes más afectado son los que se encuentran entre los 15 y 19 años, segmento en el que la pobreza alcanza a casi el 25%.

En este sentido, cabe recordar que, según cifras del INEI, en el país existen 8,4 millones de jóvenes entre los 15 a 29 años de edad. De este grupo, el 17,6% no estudia ni trabaja.

ABANDONO DE ESTUDIOS

En relación a los factores que produjeron la deserción educativa, un 77% indicó que se debe a dificultades económicas, un 38% a falta de tiempo disponible para el estudio, un 35% por familia o hijos a cargo, un 24% por dificultades para asistir a clase (como movilidad y distancia), y un 14% reveló que por dificultades con algunas asignaturas o materias.

Asimismo, 4 de cada 10 estudiantes que finalizaron la secundaria y no continuaron sus estudios superiores apuntan a realizar estudios técnicos. Además, un 84% indicó tener planes de retomar sus estudios en los próximos dos años; sin embargo, en algunas casos, ya cuentan con más de tres años de abandono.

Un dato no menor es que casi 6 de cada 10 jóvenes que no siguieron estudiando tras completar la secundaria pertenecen a familias donde algún miembro no finalizó la última etapa escolar. En tanto, un 80% de quienes completaron el nivel secundario, pero no continuaron estudiando, provienen de colegios públicos.

JÓVENES QUE ESTUDIAN

El 96% de jóvenes consultados consideraron que las barreras que enfrentan para completar sus estudios son bajas, siendo poco o nada probable abandonar sus estudios; sin embargo, indicaron que deben esforzarse para sortear algunos factores como: dificultades económicas (62%), falta de motivación (41%) a causa de falta de tiempo para estudiar, dificultades con algunas asignaturas y para asistir a clase por transporte.

Asimismo, un 65% de los jóvenes indicó que trabaja paralelamente a sus estudios y 8 de cada 10 priorizan sus estudios por sobre sus responsabilidades laborales.

Por último, de este segmento, un 35% proyecta finalizar sus estudios universitarios, mientras que un 65% tiene como meta alcanzar estudios de posgrado.