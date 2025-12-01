A días del inicio del cobro de la TUUA de transferencia, LAP aún discute alternativas con el MTC, ¿se podría suspender?

A pocos días de que empiece a cobrarse la TUUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP) aseguró que continúa en conversaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y que mantiene disposición para evaluar alternativas que contribuyan a la conectividad del país. Aunque el cobro ya fue ratificado por Ositrán y forma parte del Contrato de Concesión, la compañía señaló que los canales con el Gobierno siguen abiertos.

Jorge Villaseca, gerente de Negocios de Aviación de LAP, explicó a este Diario que el proceso regulatorio está en marcha, pero ello no implica que se haya cerrado la puerta a discusiones técnicas o posibles ajustes. “La TUUA de transferencia ha sido ratificada por Ositrán. Es un procedimiento que está siguiendo los canales del MTC, del regulador y del aeropuerto. Pero seguimos conversando con todas las autoridades del sector”, señaló.

Pese a la coyuntura, Villaseca destacó que el aeropuerto no ha perdido atractivo para las aerolíneas, incluso ante el ruido generado por la tarifa que deberá aplicarse a los pasajeros en conexión desde este 7 de diciembre. Según afirmó, hasta ahora no hay aerolíneas que hayan descartado su ingreso a Lima por los costos aeroportuarios.

La decisión de entrar a un mercado, explicó, responde principalmente a criterios de rentabilidad, sostenibilidad de la ruta y coherencia con la red global de cada aerolínea. En ese análisis, la TUUA es solo un factor más. “Hasta el momento, ninguna aerolínea nueva nos ha dicho que no ingresaría por esta tarifa”, sostuvo.

Jorge Villaseca, gerente de Negocios de Aviación de LAP

De cara a las próximas semanas, Villaseca aseguró que mantendrá su posición de diálogo con el Ejecutivo y con el sector privado, en búsqueda de soluciones que permitan asegurar la conectividad aérea del país sin afectar la operación del principal terminal aeroportuario.

“Estamos abiertos a conversar siempre. Lo importante es que todas las decisiones se tomen pensando en la operatividad y en el desarrollo del aeropuerto”, apuntó Villaseca.

Cierre de la pista antigua

LAP también se refirió sobre el cierre de la pista antigua del aeropuerto Jorge Chávez —la única en operación desde la inauguración del nuevo terminal— que continúa en trabajos de mantenimiento y que se extenderán hasta el 20 de diciembre, previamente prevista para el 30 de noviembre. Villaseca aclaró que las obras en la pista avanzan “a toda velocidad”.

Aseguró que todas estas intervenciones necesarias corresponden al fin de garantizar seguridad y continuidad operativa. “En caso de que se identifiquen nuevas mejoras durante el proceso, también se ejecutarán con el acompañamiento del sector”, recalcó.