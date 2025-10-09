La AAP hizo un llamado urgente a las autoridades a tomar acciones coordinadas, sostenidas y medibles. (Foto: Andina)
La AAP hizo un llamado urgente a las autoridades a tomar acciones coordinadas, sostenidas y medibles. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) expresó, mediante un comunicado, su rechazo y profunda preocupación frente a la creciente ola de violencia que afecta a los peruanos. El gremio indicó que los recientes acontecimientos, entre ellos el atentado al grupo , reflejan el nivel de “descomposición y descontrol que enfrenta el país”.

La inseguridad ya no distingue sectores ni territorios. Afecta por igual a familias, empresarios, trabajadores, transportistas, comerciantes y a todo aquel que busca ganarse la vida de manera honesta”, expresó el gremio.

Agregaron que la actual situación que vive el país está generando miedo, paralización y un grave deterioro del clima social y económico, con consecuencias que podrían volverse irreversibles si no se actúa con decisión.

En ese sentido, la AAP hizo un llamado urgente a las autoridades a tomar acciones coordinadas, sostenidas y medibles. “El país necesita una respuesta integral y firme que incluya el fortalecimiento de la inteligencia policial, la articulación real entre los tres niveles de gobierno, el incremento del presupuesto para las fuerzas del orden y la aplicación efectiva de la ley frente a las redes criminales que operan en diversos sectores”.

Asimismo, la Asociación Automotriz del Perú exhortó a que los los espacios de diálogo, como la Mesa de Trabajo con miembros del sector transporte, no se limiten a acuerdos simbólicos, sino que generen propuestas concretas y resultados verificables, orientados a recuperar la confianza ciudadana y garantizar el derecho fundamental a vivir y trabajar en paz.

Creemos firmemente que la paz social y la autoridad del Estado son condiciones indispensables para avanzar hacia un Perú moderno, productivo y seguro para todos”, finalizó la AAP.

