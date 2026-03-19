Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) suscribió una adenda con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que permitirá impulsar una cartera de proyectos orientados a mejorar la infraestructura y los servicios en los cinco aeropuertos que opera en el sur del país: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

Esta modificación contractual permitirá ejecutar inversiones por más de US$470 millones, destinadas a ampliar y modernizar infraestructura clave en estos aeropuertos, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa y la experiencia del usuario en los terminales aeroportuarios. Además, estas obras tendrán énfasis en reforzar la seguridad operacional de los aeropuertos a través de la construcción de nuevos cercos perimétricos.

Los proyectos incluyen:

Aeropuerto de Juliaca: La nueva pista de aterrizaje y construcción de los sistemas de drenaje externo e interno por un aproximado de US$200 millones, la ampliación del terminal por más de US$30 millones, y la construcción del nuevo cerco perimétrico por US$24 millones.

Aeropuerto de Arequipa: Ampliación del terminal por más de US$35 millones, duplicando su capacidad de atención, y la construcción del nuevo cerco perimétrico por alrededor de US$32 millones.

Aeropuerto de Puerto Maldonado: Ampliación del terminal por más de US$30 millones, y la construcción del nuevo cerco perimétrico por aproximadamente US$25 millones.

Aeropuerto de Tacna: Ampliación del terminal por más de US$50 millones y la construcción del nuevo cerco perimétrico por más de US$40 millones.

Aeropuerto de Ayacucho: La construcción del nuevo cerco perimétrico por alrededor de US$10 millones.

AAP precisó que el crecimiento sostenido del tráfico aéreo en las regiones del sur evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura aeroportuaria. “Gracias a este dinamismo se duplicó la demanda prevista de 2,4 millones de pasajeros para el 2026, proyectadas en el contrato inicial de concesión”, explicó.

Solo en 2025, los aeropuertos operados por AAP movilizaron más de 4.6 millones de pasajeros, lo que representó un incremento del 12 % respecto al año anterior, y se proyecta cerrar el 2026 superando los 5 millones de pasajeros.

En este contexto, la adenda permitirá modernizar la infraestructura de los aeropuertos regionales del sur, respondiendo a la creciente demanda y fortaleciendo una red aérea más eficiente, en la que el tráfico doméstico continúe siendo el principal motor del sector.

Asimismo, se busca potenciar la conectividad internacional directa hacia las regiones, con el objetivo de descentralizar el uso del transporte aéreo, ofreciendo una mejora en la experiencia de viaje y contribuyendo al desarrollo turístico.