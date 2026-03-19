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Esta modificación contractual permitirá ejecutar inversiones por más de US$470 millones, destinadas a ampliar y modernizar infraestructura clave en estos aeropuertos, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa y la experiencia del usuario en los terminales aeroportuarios. (Foto AAP)
Esta modificación contractual permitirá ejecutar inversiones por más de US$470 millones, destinadas a ampliar y modernizar infraestructura clave en estos aeropuertos, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa y la experiencia del usuario en los terminales aeroportuarios. (Foto AAP)
Por Redacción EC

Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) suscribió una adenda con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que permitirá impulsar una cartera de proyectos orientados a mejorar la infraestructura y los servicios en los cinco aeropuertos que opera en el sur del país: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

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