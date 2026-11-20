Joseph Campos, abogado de los funcionarios investigados de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) por formar parte de una presunta organización criminal denominada “Los Herméticos del Caudal”, señaló que el Ministerio Público no ha encontrado nada relevante que pueda involucrar a la institución en el caso que investiga la Fiscalía.

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En sus declaraciones para los medios, Campos indicó que ha sido una diligencia donde la Superintendencia ha hecho la máxima colaboración con la autoridad poniendo límites, porque la intervención ha tenido que ser acortada a lo que dice la ley.

“No pueden entrar a todas las oficinas, no toda la información es accesible y el Ministerio Público lo entendió, menos mal, ha hecho una intervención respetuosa en esos términos y está por culminar en este momento el allanamiento”, señaló.

Recalcó que solo falta entregar un documento y aseveró que la SBS “no tiene nada que ver con ningún acto irregular”. De acuerdo con el abogado, se están investigando a funcionarios que han participado del proceso de elaboración de un documento firmado por el superintendente adjunto.

“Si quiere investigarse la producción de los superintendentes, tienen que hacerlo a través del fiscal de la Nación”, dijo Campos.

De otro lado, el abogado recordó que este miércoles el Ministerio Público archivó una denuncia contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS por parte de Paltarumi, que impuso la denuncia ante la Fiscalía por presunta información falsa contenida en un informe de inteligencia.

“Celebramos [este hecho] porque el Fiscal de la Nación entendió que lo que se estaba haciendo era el ejercicio regular de un derecho y una actividad delicada que, junto con el BCR y la SBS, se ha encargado de darle potencia y credibilidad al sistema bancario peruano. Entonces, hay que tratar con cuidado este tema”, agregó Campos.

Consultado sobre la relación entre la UIF y la presente investigación, el abogado precisó que no buscó establecer ninguna causalidad entre uno y otro tema, sino describir un caso donde, al inicio, las autoridades buscaban desvelar situaciones que están protegidas por la ley a pesar de la reserva.

A su vez, subrayó que no habría ninguna concertación en el caso denominado “Los Herméticos del Caudal”.

“Si fuera el caso, sería de un delito de corrupción”, remarcó. “Acá no hay nada de eso. [...] Todo este tema ha sido generado por una absurda interpretación de lo que han hecho mis investigados, que es opinar conforme a lo que establece la ley”, añadió.

“La SBS trabaja con un mercado delicado, tan delicado que, por ejemplo, hay delito de pánico financiero”, agregó Campos, tras lamentar que sus investigados hayan sido el medio para acceder a una institución “prestigiosa, con el ánimo probablemente de generar una preocupación que es innecesaria”.

Sobre si los investigados seguirán trabajando en la SBS, Campos remarcó que mientras no tengan una medida distinta, van a poder asistir y desarrollar su vida con normalidad.

“La Constitución ordena que mientras no tengan una medida distinta, van a poder asistir [a sus labores]. En este país puedes ser investigado por cualquier cosa. Así que definitivamente no debería afectarles la vida personal. Ya bastante con esta cobertura que ciertamente corresponde a ustedes, se está afectando la imagen institucional”, consideró el abogado.

Campos opinó, asimismo, que la investigación en curso podría ser un objetivo contra la SBS e instó a que el Ministerio Público y la justicia actúen conforme a ley.

“Me preocupa que esto aparezca como un objetivo contra la institución que efectivamente creo podría estar ocurriendo. Espero que no y que, más bien, la justicia y el Ministerio Público actúen conforme a la ley”, puntualizó.