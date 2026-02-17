ACCEP cuestiona cierre de establecimientos de Intercorp por la Municipalidad de Miraflores: “Hay algún tipo de interés”

Resumen

Según el ejecutivo, estas acciones no solo afectan a grandes centros comerciales, sino que simbolizan un problema estructural de gestión municipal a nivel nacional. Foto: GEC. Foto: GEC.
/ FERNANDO SANGAMA
Por Redacción EC

Carlos Neuhaus, presidente de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP), advirtió que hay algún interés tras los cierres de diversos establecimientos de Intercorp por parte de la Municipalidad de Miraflores.

