ACCEP cuestiona cierre de establecimientos de Intercorp por la Municipalidad de Miraflores: “Hay algún tipo de interés”

Carlos Neuhaus, presidente de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP), advirtió que hay algún interés tras los cierres de diversos establecimientos de Intercorp por parte de la Municipalidad de Miraflores.

En entrevista para RPP, el líder gremial sostuvo que este tipo de acciones despiertan sospechas sobre las verdaderas motivaciones detrás de las inspecciones. “Yo no quiero decir qué tipo de interés hay. Hay algún tipo de interés definitivamente”, sostuvo.

Cuestionó además que se aplique la misma medida drástica a negocios de distinta naturaleza. “Las han cerrado y es muy difícil de creer que todas sean de alto riesgo”, afirmó. La medida alcanzó desde agencias bancarias hasta farmacias.

Según el ejecutivo, estas acciones no solo afectan a grandes centros comerciales, sino que simbolizan un problema estructural de gestión municipal a nivel nacional. Asimismo, denunció una falta de criterio unificado entre las más de 1.800 municipalidades del país, describiendo la situación como un “caos nacional, donde los alcaldes suelen ejercer un poder desmedido.

“Los alcaldes a veces parecen pequeños Napoleones que tienen un poder omnímodo. Tienen carácter de ley”, advirtió. Ante este panorama, Neuhaus enfatizó la necesidad de ordenar las ordenanzas municipales para que los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) sean claros y entendibles.

“Una de las propuestas que nosotros pensamos es que, por ejemplo, los bomberos tengan una mayor participación en estas cosas”, finalizó.