Resumen

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La operación se ejecutó a través de su empresa Aceros America Tampa LLC Foto: GEC.
La operación se ejecutó a través de su empresa Aceros America Tampa LLC Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Corporación Aceros Arequipa (CAASA) continúa en su proceso de internacionalización al anunciar la adquisición de los activos y operaciones de tres patios de acopio y segregación de metales reciclables, ubicados al este y norte de la bahía de Tampa, en Florida, Estados Unidos.

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