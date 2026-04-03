La Corporación Aceros Arequipa (CAASA) continúa en su proceso de internacionalización al anunciar la adquisición de los activos y operaciones de tres patios de acopio y segregación de metales reciclables, ubicados al este y norte de la bahía de Tampa, en Florida, Estados Unidos.

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En esa línea, la operación se ejecutó a través de su empresa Aceros America Tampa LLC, filial mediante la cual ya había concretado adquisiciones en la zona. La inversión responde a su estrategia de crecimiento internacional, enfocada en reforzar su presencia en el mercado estadounidense y elevar su capacidad operativa en la región.

La adquisición de dichos negocios permitirá ampliar la capacidad de acopio, segregación y procesamiento de metales reciclables ferroso y no ferroso en esa zona del estado de Florida.

“Esta expansión refuerza nuestra estrategia de crecimiento internacional y nos permite seguir fortaleciendo nuestra capacidad operativa en Estados Unidos, asegurando el acceso a metales reciclables tanto ferroso como no ferroso y consolidando nuestra presencia en uno de los mercados más relevantes para nuestra operación”, señaló Tulio Silgado, gerente general de Aceros Arequipa.

Tras esta adquisición, Aceros América suma siete patios en el área de la bahía de Tampa, lo que consolida su posicionamiento en el mercado local y robustece su red de abastecimiento de metales reciclables.