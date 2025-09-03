La Asociación de Consumidores del Gas en el Perú (ACG), que agrupa a los principales consumidores industriales y generadores de electricidad del país que utilizan gas natural de Camisea, anunció su relanzamiento oficial con el fin de promover el desarrollo sostenible y eficiente de la industria del gas natural, tutelando los intereses de sus miembros.

Esta iniciativa establecerá un balance activo en las próximas negociaciones de adendas o la estructuración de nuevos contratos entre el Estado peruano y los concesionarios y licenciatarios de gas natural (TGP, Pluspetrol y Cálidda), contribuyendo la perspectiva del usuario en estos procesos.

La ACG, compuesta por empresas como Alicorp, Cerámica Lima, Cerámica San Lorenzo, Sudamericana de Fibras, Owens Illinois, Backus, UNACEM, Kallpa Generación y Orygen, así como otros grandes usuarios con interés de participar; buscará asegurar que los nuevos contratos o adendas de las concesiones de infraestructura de gas natural y de las licencias para explotación de gas natural, incluyan reglas claras que promuevan, incentiven y no limiten las inversiones futuras en el país.

“Después de 20 años de operación del proyecto Camisea, es evidente que existen múltiples oportunidades de mejora en la regulación y los contratos de concesión. Desde la perspectiva del usuario, es crucial resolver las rigideces contractuales que limitan las inversiones, garantizar que las tarifas reflejen costos eficientes del servicio y supervisar adecuadamente las concesiones monopólicas para tutelar el interés de los usuarios”, comentó Roberto Santiváñez, presidente de la ACG.

Este relanzamiento de la ACG, que ha estado inactiva durante los últimos 15 años, responde a la necesidad de fortalecer el diálogo entre los consumidores de gas natural, las autoridades y los concesionarios, en un momento crucial para el desarrollo energético de Perú.

“Nuestro objetivo es asegurar que el gas natural sea el energético de transición que el Perú necesita para su descarbonización, promoviendo reglas que incentiven el cierre de brechas de acceso y la expansión de las reservas”, agregó Santiváñez.