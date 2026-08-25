al 2026, Hong Kong es el sexto destino de las exportaciones peruanas no tradicionales en Asia, por lo que el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) permitirá profundizar la presencia de productos peruanos de mayor valor agregado en ese mercado. (Imagen creada con IA)
al 2026, Hong Kong es el sexto destino de las exportaciones peruanas no tradicionales en Asia, por lo que el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) permitirá profundizar la presencia de productos peruanos de mayor valor agregado en ese mercado. (Imagen creada con IA)
Por Redacción EC

Perú y Hong Kong pondrán en vigor el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) desde el 1 de septiembre de 2026 que permitirá brindar mayor seguridad y predictibilidad a las exportaciones peruanas, ampliará las oportunidades para los bienes, servicios y proveedores de servicios peruanos y contribuirá a fortalecer la relación comercial bilateral.

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