Perú y Hong Kong pondrán en vigor el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) desde el 1 de septiembre de 2026 que permitirá brindar mayor seguridad y predictibilidad a las exportaciones peruanas, ampliará las oportunidades para los bienes, servicios y proveedores de servicios peruanos y contribuirá a fortalecer la relación comercial bilateral.

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Con miras a la próxima entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Hong Kong, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) emitirá el decreto supremo que dispondrá su puesta en ejecución. Mediante el mismo, se comunicará a las entidades competentes del Estado peruano la adopción de las disposiciones necesarias para la adecuada implementación y ejecución del ALC.

Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo, destacó que, al ser uno de los principales centros comerciales, financieros y logísticos de la región, “Hong Kong se convierte en una plataforma estratégica para acceder a otros mercados asiáticos, en línea con el objetivo del Perú de consolidarse como un hub logístico y comercial entre América Latina y Asia”.

Cabe resaltar que al 2026, Hong Kong es el sexto destino de las exportaciones peruanas no tradicionales en Asia, por lo que el ALC permitirá profundizar la presencia de productos peruanos de mayor valor agregado en ese mercado.

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El Mincetur destacó que la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Hong Kong garantizará de manera permanente el arancel cero para los productos originarios del Perú, generando nuevas oportunidades para sectores como el agroexportador, con productos como uvas, arándanos y paltas.

El ALC establecerá un marco jurídico estable y transparente para el comercio de servicios, facilitando la participación de empresas peruanas en sectores como tecnologías de la información, software, servicios audiovisuales, consultoría y servicios digitales, con especial potencial para las PYMES. A su vez, contribuirá a fortalecer la confianza de los inversionistas y la cooperación económica entre ambas economías, impulsando la innovación, el crecimiento y la generación de empleo.

En 2025, las exportaciones peruanas hacia Hong Kong alcanzaron los US$237.8 millones. Las exportaciones tradicionales representan el 40,27% y se concentran principalmente en la exportación de oro. Las exportaciones no tradicionales, representan el 59,73% y fueron impulsadas por la participación del sector agropecuario.

Destacaron las exportaciones de arándanos, uvas y paltas, entre otros productos. En tanto, las importaciones peruanas desde Hong Kong fueron de US$28.6 millones. Los sectores con mayor participación fueron el sector siderúrgico (34,3%), el químico (22,9%) y el metalmecánico (19,2%).