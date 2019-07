Adecco: Gareca y Guerrero nos demostraron 5 lecciones de liderazgo

Tras el pase del Perú a la final de la Copa América, en una merecida victoria sobre el seleccionado chileno, los jugadores no solo brillaron por su desempeño en la cancha, sino por su trabajo colaborativo a lo largo de este campeonato.

Las actitudes de las cabezas del equipo, Ricardo Gareca y Paolo Guerrero muestran varias lecciones que los líderes en las empresas pueden imitar. En este sentido, Adecco comparte 5 lecciones de liderazgo que se pueden aplicar en las organizaciones.

ASUMIR RETOS

Con esfuerzo y dedicación, Ricardo Gareca ha conseguido dos logros importantes con la selección que ningún técnico había alcanzado antes.

“Gareca ha demostrado trabajar con enfoque, teniendo objetivos claros para poder definir su estrategia y obtener los resultados esperados. Sabe a dónde quiere llegar y que debe hacerlo junto con su equipo; el fútbol no se juega de a uno, tal como ocurre en las empresas”, comenta Estela Peralta, gerente de gestión humana de Adecco.

TENER A UN EQUIPO MOTIVADO

Las victorias en el fútbol no se logran jugando solo, sino con todo un equipo motivado y consciente que todos sus esfuerzos suman al resultado. Además de incentivar al seleccionado, Gareca dio esperanza al Perú entero. Dentro de las organizaciones, un buen líder tiene que ser capaz de incentivar a sus empleados a mejorar su rendimiento y a crecer personal y profesionalmente.

NO CREER SOLO EN LAS "ESTRELLAS"

En los últimos años hemos conocido a jugadores peruanos con mucho potencial que antes no eran titulares, como Luis Abram, Christofer Gonzáles y Andy Polo. “Creer en el concepto de equipo y no en invidualidades es más potente y sostenible que valerse de unas cuantas figuras. Es importante que los líderes identifiquen las fortalezas y cualidades de los miembros de sus equipos para poder sumar su participación de acuerdo a sus perfiles”, agrega Peralta.

COMPARTIR CONOCIMIENTOS

Paolo Guerrero, siendo el jugador con más experiencia y roce internacional, es quien comparte lo aprendido y guía a su equipo con su experiencia en grandes ligas. Además, sabe acompañar a los jugadores más jóvenes para que puedan potenciar las habilidades que ya tienen.

SEGUIR ADELANTE A PESAR DE LOS ERRORES

La ejecutiva de Adecco explica que es válido equivocarse pero lo importante es levantarse rápido, aprender de lo sucedido y enmendar las fallas. Un claro ejemplo es Pedro Gallese, quien continuó como titular a pesar de la derrota ante Brasil, en los cuartos de final y especialmente en el partido por semifinales demostró su gran capacidad.

Es importante contar con líderes que sepan impulsar el desarrollo del equipo, potenciar sus habilidades y dar una oportunidad a todos los jugadores. “No hay equipo pequeño, la historia y los datos estadísticos pueden llevarnos a pensar en escenarios o supuestos que no necesariamente se cumplen. Con esfuerzo y trabajo, se pueden conseguir resultados importantes”, concluyó Peralta.