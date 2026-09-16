Perú y Hong Kong consolidan su relación comercial con la publicación de los detalles de su acuerdo de libre comercio. (Imagen: El Peruano)
Perú y Hong Kong consolidan su relación comercial con la publicación de los detalles de su acuerdo de libre comercio. (Imagen: El Peruano)
Por Redacción EC

La puesta en vigor del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Hong Kong permitirá al Perú dinamizar su oferta con valor agregado a esa economía, que entre enero y julio representó el 5% del total, al sumar US$53 millones 294 mil de los US$1.077 millones despachados, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

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