La puesta en vigor del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Hong Kong permitirá al Perú dinamizar su oferta con valor agregado a esa economía, que entre enero y julio representó el 5% del total, al sumar US$53 millones 294 mil de los US$1.077 millones despachados, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

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Durante la inauguración de la mesa de trabajo organizada por el gremio junto al Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), el vicepresidente de la entidad gremial, José Carlos Schroth Parra del Riego, comentó que la relación bilateral atraviesa un momento que merece especial atención.

“En el periodo mencionado, los envíos tradicionales representaron el 95% del total, con la minería como principal generadora de ingresos, al alcanzar US$1.016 millones, equivalentes al 94% del total. En contraste, los no tradicionales (US$53 millones), registraron una caída de -31,4%”, señaló.

Perú exporta a Hong Kong uvas, arándanos, paltas y desechos de aluminio, entre otros; sin embargo, aún hay oportunidades para diversificar la oferta con productos que Perú ya coloca en otros mercados, pero que todavía no tienen presencia en este destino asiático. Algunos son la nata, chocolates, preparaciones a base de cacao y bufandas de lana o pelo fino.

“Del total de empresas que realizaron despachos a Hong Kong en el 2025, el 46% fueron mipymes, y representaron más de 19 mil puestos de trabajo. Por ello, si queremos que más regiones, productores y familias se beneficien, necesitamos fortalecer la información de mercado, adecuación de los productos, promoción, participación en ferias y vínculos directos con compradores. De ahí la importancia de esta mesa de trabajo”, subrayó del Riego.

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Según el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), alrededor del 95% de los alimentos que consume Hong Kong son importados debido a la limitada disponibilidad de tierras agrícolas, algunos de ellos son las frutas frescas, carne bovina, ready-to-eat, bebidas alcohólicas y lácteos.

“Nuestro Pisco, los vinos, el café y los superfoods poseen atributos de calidad, origen, biodiversidad e identidad, los cuales pueden responder a las exigencias de este cliente asiático”, afirmó. Cabe recordar que Hong Kong constituye un relevante hub financiero y logístico y una puerta de entrada hacia China y el resto de Asia. En ese sentido, el vicepresidente de Adex mencionó que el arancel cero otorgado por el ALC representa una oportunidad para impulsar de manera especial la agroexportación y el comercio de servicios.

Según Adex Data Trade, la balanza comercial fue favorable para Perú. Entre enero y julio del 2026, las importaciones de Hong Kong alcanzaron los US$12 millones, mientras que las exportaciones sumaron US$1.077 millones, generando un superávit de US$1.065 millones. Perú demandó principalmente libros, bobinas, celulares, tubos y artículos de joyería, entre otros.

Desde el país se despacharon en mayor medida el oro en bruto (US$1.009 millones), las uvas (US$11 millones 892 mil), arándanos (US$11 millones 619 mil), desperdicios de aluminio (US$8 millones 566 mil) y harina de pescado en polvo (US$5 millones).