Resumen

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Según cifras de Adex Data Trade, los despachos agroindustriales (con valor agregado) al exterior en el primer cuatrimestre del año alcanzaron los US$3 mil 544 millones. (Foto: Midagri)
Según cifras de Adex Data Trade, los despachos agroindustriales (con valor agregado) al exterior en el primer cuatrimestre del año alcanzaron los US$3 mil 544 millones. (Foto: Midagri)
Por Redacción EC

Las agroexportaciones peruanas, tanto tradicionales como no tradicionales, sumaron US$3 mil 744 millones entre enero y abril del 2026, 6,8% más que en el mismo periodo del año pasado (US$3 mil 506 millones). Por su parte, la oferta no tradicional destacó por su mayor dinamismo, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

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