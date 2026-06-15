Las agroexportaciones peruanas, tanto tradicionales como no tradicionales, sumaron US$3 mil 744 millones entre enero y abril del 2026, 6,8% más que en el mismo periodo del año pasado (US$3 mil 506 millones). Por su parte, la oferta no tradicional destacó por su mayor dinamismo, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

En ese sentido, el presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas de Adex, Mario Salazar Vergaray, remarcó la importancia del trabajo conjunto de los sectores público y privado a fin de impulsar el desarrollo del agro peruano a través del comercio exterior.

“Nuestras autoridades tienen el deber de velar por los intereses nacionales. En esa línea, los acuerdos comerciales han sido instrumentos clave que potenciaron el crecimiento de las exportaciones. Por ello, resulta necesario preservarlos y fortalecer las acciones de promoción para que más productos peruanos accedan y se posicionen en los mercados internacionales”, indicó.

Por ello, exhortó a las nuevas autoridades garantizar la predictibilidad regulatoria. Bajo esa premisa, subrayó la relevancia de la Ley N° 32434, (Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna), promulgada en septiembre del 2025, la cual incluye a la pequeña agricultura y la agricultura familiar en la cadena exportadora.

“Una nación con reglas claras reduce la incertidumbre, fomenta la inversión y afianza la competitividad. En el caso de la Nueva Ley Agraria, impacta de forma positiva en los pequeños productores de todo el Perú, especialmente de la sierra y la selva, y amplía las oportunidades en las regiones”, puntualizó.

No Tradicional

Según cifras de Adex Data Trade, los despachos agroindustriales (con valor agregado) al exterior en el primer cuatrimestre del año alcanzaron los US$3 mil 544 millones, lo que significó un aumento de 5,5% respecto al lapso similar del 2025 (US$3 mil 359 millones 049 mil) y una concentración de 95% del total. Sobresalieron las uvas (US$772 millones), paltas (US$463 millones), arándanos (US$339 millones 376 mil) y los mangos (US$266 millones 692 mil).

EE.UU. (US$1,235 millones 336 mil) lideró la demanda con un 34% de participación. Le siguieron Países Bajos (US$613 millones), España (US$ 242 millones), México (US$167 millones), Chile (US$143 millones 528 mil), Ecuador (US$115 millones), Reino Unido (US$110 millones), Canadá (US$94 millones), China (US$89 millones) y Colombia (US$82 millones 626 mil).

Tradicional

Por su parte, los envíos del sector agro primario sumaron US$200 millones, lo que representó un incremento de 35.8% comparado con los cuatro primeros meses del año pasado (US$147 millones 307 mil). La partida de café sin descafeinar (US$170 millones 336 mil) acumuló el 85% del total.

Esta oferta, integrada también por los demás azúcares de caña, melaza, lana sin cardar ni peinar, entre otros, llegó principalmente a EE.UU. (US$56 millones), Colombia (US$27 millones 224 mil), Bélgica (US$24 millones), Alemania (US$14 millones 252 mil) y Canadá (US$13 millones).