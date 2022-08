Con miras a fortalecer el comercio bilateral Perú-Grecia, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, sostuvo una reunión con la embajadora de Grecia en nuestro país, Eleni Lianidou, en la que se destacaron las oportunidades existentes para ambas naciones.

“Coordinamos futuras reuniones de trabajo, la realización de misiones comerciales de empresarios peruanos a Grecia y viceversa y la participación de compañías nacionales en las ferias que se realizan en Salónica –ciudad portuaria de Grecia en el golfo de Tesalónica–, en las que resaltan los sectores bebidas, agricultura y cosmética”, comentó.

A esos certámenes asisten compradores de los países balkánicos como Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Montenegro y Serbia –manifestó–, con los cuales el comercio internacional es pequeño por ahora, pero constituyen una buena oportunidad, afirmó ADEX.

Pérez Alván señaló que Perú ofrece una gran cantidad de productos de alta calidad, muy valorados a nivel mundial, como es el caso de los granos andinos, frutas, verduras y cereales, por mencionar algunos.

Según un informe del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, el año pasado Perú fue el proveedor mundial N° 99 de Grecia y a nivel de Latinoamérica ocupó el puesto N° 7, asimismo, la balanza comercial fue negativa para nuestro país en US$ 15,1 millones, pues mientras las exportaciones fueron por US$ 11.5 millones, las importaciones sumaron US$ 26,6 millones.

A su turno, la embajadora de Grecia en nuestro país, Eleni Lianidou, destacó los lazos tradicionales de amistad y cooperación entre ambos países y expresó el interés de su Gobierno de acercarse a Latinoamérica y al Perú a fin de fortalecer los lazos comerciales. “Estamos coordinando con el Embajador del Perú en Grecia, Javier Yépez Verdeguer, la realización de un viaje y una agenda de mutuo beneficio, identificando mayores sectores de interés para ambas naciones”, comentó.

Despachos

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, en el primer semestre, los despachos nacionales a Grecia sumaron US$ 4,2 millones, lo cual significó una contracción de 6,4% respecto al mismo periodo del 2021 (US$ 4,5 millones), principalmente por la menor demanda de 2 de sus 3 principales partidas: fungicidas a base de compuestos de cobre y pota congelada.

El sector tradicional (US$ 1 millón) representó el 23,8% del total despachado, y registró un crecimiento exponencial de 364,7% gracias a las mayores ventas de café sin descafeinar, que sumaron US$ 639.899 (alza de 212,55%).

En relación a los productos con valor agregado (US$ 3,2 millones), estos acumularon el 76,2% del total, reflejando una variación negativa de 25,1%. Su partida más importante –y la más exportada– fue fungicidas a base de compuestos de cobre con US$ 682 millones, a pesar de disminuir en 47,3%. Otros fueron la pota congelada, desechos de aluminio, frijoles y quinua.