El café peruano conquistó a más de 50 mercados de todo el mundo entre enero y noviembre del 2025, siendo EE.UU., Alemania, Bélgica y Canadá sus principales destinos, señaló la gerente de Relaciones Institucionales y Convenios de la Asociación de Exportadores (Adex), Ysabel Segura Arévalo.

Sin embargo, agregó, el consumo interno apenas bordea los 1.6 kg por persona al año, un volumen bajo si se compara con Colombia (2.5 kg) o Brasil (5.5 kg). “Tenemos un amplio espacio para seguir promoviendo nuestro café, acercarlo más a los consumidores y resaltar su calidad, diversidad y valor cultural”, puntualizó.

Durante su participación en la ceremonia de lanzamiento de la iniciativa ‘Pasaporte del Café Peruano’ indicó que cumplirá un rol fundamental, pues no solo conectará al público local con las cafeterías de especialidad, sino que impulsará la innovación y contribuirá al posicionamiento de este grano aromático en el país.

Cifras del café peruano

Entre enero y noviembre del 2025, los despachos de café al exterior alcanzaron los US$1.581 millones 335 mil, cifra que evidenció un crecimiento de 54% con relación al mismo periodo del 2024 (US$1.026 millones 169 mil). Este comportamiento se explica por los mejores precios internacionales, pues en volumen registró una caída de -4%.

Además, la gerencia de Agroexportaciones de Adex detalló que el café convencional fue el de mayor demanda con pedidos por US$1.326 millones 578 mil, mostrando un incremento de 47%. Por su parte, el café orgánico, con envíos por US$254 millones 756 mil, mostró un alza exponencial de 109%, lo cual demuestra que su preferencia va en aumento.

Los principales compradores fueron EE.UU. (US$524 millones 392 mil), Alemania (US$282 millones 351 mil), Bélgica (US$159 millones 261 mil) y Canadá (US$154 millones 131 mil), con variaciones de 82%, 36.3%, 35.8% y 86.7%, respectivamente. Estos 4 países acumularon el 71% del total exportado.

Pasaporte cafetero

El Pasaporte del Café Peruano –Edición Verano 2026–, que tiene el apoyo de Adex y Agroideas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), es una guía exclusiva que invita a los amantes del café a sumergirse en una ruta cafetera única por las mejores barras de café de Lima y Callao.

Por un costo de solo S/5, los participantes pueden adquirirlo, y conseguir un sello y registro virtual en las cafeterías participantes por cualquier consumo, de preferencia de café peruano. Las promociones asociadas a las 40 cafeterías participantes son válidas hasta el 30 de junio de 2026.