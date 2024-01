La campaña de la uva 2023-2024 inició con buen pie, pues en octubre pasado los despachos al exterior sumaron US$ 210 millones 636 mil, registrando un gran crecimiento de 116% en comparación al mismo mes del 2022 (US$ 97 millones 508 mil), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

EE.UU. (US$ 85 millones 827 mil) se posicionó como el mercado líder al lograr una participación de 40,7% del total y un alza de 217,9%. En el puesto N° 2 se ubicó Países Bajos (US$ 39 millones 543 mil) con una representación del 18,8%, experimentando un aumento de 121,1%.

Les siguieron Reino Unido (US$ 20 millones 798 mil), México (US$ 20 millones 657 mil) y Canadá (US$ 9 millones 279 mil). Completaron el top ten República Dominicana, España, Colombia, Guatemala y Honduras.

Los mayores incrementos en el top 20 fueron de México (302.8%), Indonesia (251.2%), EE.UU. (217.9%), República Dominicana (139%), Países Bajos (121.1%) y El Salvador (120%).

Se debe indicar que Perú despacha mayormente uva de la variedad Red Globe, sin embargo, otras se vienen posicionando en los últimos años, como la Superior Seedless, Crimson Seedless, Flame Seedless, Sweet Celebration y Thompson Seedless.

La compañía Sociedad Agrícola Rapel lideró la exportación de esta fruta, luego estuvieron Ecosac Agrícola, El Pedregal, Pura Fruit Company, Complejo Agroindustrial Beta, Empresa Agrícola San Juan, San Miguel Fruits Perú, Agrocasagrande, Camposol, Procesadora Laran, entre otras.

Acumulado

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los envíos de uva ascendieron a US$ 899 millones 203 mil entre enero y octubre del 2023, presentando un aumento de 30.3% respecto al mismo periodo del 2022 (US$ 689 millones 899 mil).

Su principal destino fue EE.UU. (US$ 408 millones 381 mil), seguido de Países Bajos (US$ 105 millones 285 mil), México (US$ 82 millones 708 mil), Hong Kong (US$ 58 millones 011 mil) y China (US$ 43 millones 883 mil).

Cabe resaltar los envíos de uva de mesa por primera vez hacia Japón por US$ 1 millón 746 mil, luego de que en marzo del año pasado nuestro país recibiera la autorización para su ingreso a la tierra del sol naciente, gracias a un esfuerzo conjunto entre PromPerú, la OCEX Japón y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

También se retomaron los despachos a otros mercados como Emiratos Árabes Unidos, Costa de Marfil y Kuwait por US$ 430 mil 330, US$ 36 mil 480 y US$ 31 mil 920, respectivamente.