Los despachos de frutas y hortalizas peruanas al exterior sumaron US$ 5.872 millones en el 2021, consiguiendo una variación positiva de 21% en comparación al 2020 (US$ 4.845 millones) y de 3% frente al 2019 (US$ 4.688 millones), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

La gerenta de Agroexportaciones del gremio, Susana Yturry, precisó que estos alimentos tienen una mayor demanda en EE.UU. y en países de Europa, aunque en los últimos años se ha observado un interés progresivo de compradores asiáticos, por lo que recomendó a los agroexportadores participar en eventos comerciales en ese continente con el objetivo de establecer y ampliar su red de contactos.

ADEX indicó que la exportación de frutas en el 2021 sumó US$ 4.816 millones, un alza de 26% respecto al 2020 (US$ 3.827 millones). La partida más importante fue la uva (US$ 1.281 millones), seguido del arándano (US$ 1.267 millones), la palta, mango, mandarina, plátanos, granadas, entre otras.

EE.UU. fue el principal mercado con US$ 1.751 millones, luego estuvo Países Bajos (US$ 1.118 millones). Completaron el top five Reino Unido, España y Hong Kong.

La compañía Camposol concentró el 7% del total de estos envíos. Detrás se posicionaron Agrícola Cerro Prieto S.A., Hortifrut-Perú S.A.C., Complejo Agroindustrial Beta S.A., Agrovisión Perú S.A.C., Sociedad Agrícola Drokasa S.A., Sociedad Agrícola Rapel S.A.C., Avocado Packing Company S.A.C., El Pedregal S.A., Consorcio de Productores de Fruta S.A., entre otras.

Respecto a los despachos de hortalizas (US$ 1.056.3 millones), presentaron un incremento de 3,7% en comparación con el 2020 (US$ 1.018 millones). Su producto líder fue el espárrago con US$ 547,5 millones, una participación del 52% y una variación de 4%, seguido de la alcachofa, cebolla, jengibre y aceituna.

Con una concentración de 51%, EE.UU. (US$ 535,2 millones) ocupó el puesto N° 1 en el ranking de destinos. A continuación se ubicaron España (US$ 132,5 millones) con un crecimiento de 2%, Reino Unido, Brasil y Francia.

Las firmas líderes fueron Danper Trujillo S.A.C., Virú S.A., Complejo Agroindustrial Beta S.A., Green Perú S.A., Alsur Perú S.A.C., Novoliz S.A., Agroexportaciones Nathanael S.A.C., I Q F del Perú S.A., Icatom S.A. y Agro Paracas S.A.

