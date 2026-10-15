Las exportaciones peruanas a los EE.UU. entre enero y agosto del 2026 alcanzaron US$7 mil 146 millones, cifra que indica un incremento de 24,1% respecto al mismo periodo del año pasado. (Imagen: Andina)
Las exportaciones peruanas a los EE.UU. entre enero y agosto del 2026 alcanzaron US$7 mil 146 millones, cifra que indica un incremento de 24,1% respecto al mismo periodo del año pasado. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

El presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), César Tello Ramírez, saludó la designación de Álvaro Vargas Llosa como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos y le deseó éxitos en esta importante responsabilidad.

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