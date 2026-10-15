El presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), César Tello Ramírez, saludó la designación de Álvaro Vargas Llosa como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos y le deseó éxitos en esta importante responsabilidad.

“Contribuirá a estrechar los vínculos entre ambos países y generar nuevas oportunidades comerciales para las empresas peruanas en ese mercado”, señaló Ramírez. Estados Unidos es actualmente el segundo destino de los despachos peruanos, solo superado por China; y el primero de la oferta con valor agregado. Entre enero y agosto concentró el 28% del total no tradicional, seguido por Países Bajos, China, Chile y España, entre otros.

Respecto a los aranceles adicionales que afectan a las exportaciones peruanas, el representante gremial destacó que el nuevo embajador haya incluido su eliminación entre las prioridades de su gestión.

En esa línea, consideró fundamental que las conversaciones con las autoridades estadounidenses permitan avanzar en la eliminación de los aranceles adicionales y preservar las condiciones de acceso preferencial previstas en el Acuerdo de Promoción Comercial, vigente desde 2009, a fin de evitar que los sobrecostos resten competitividad a los productos nacionales frente a los de otros proveedores.

Asimismo, consideró que la agenda bilateral debe contemplar la promoción de la oferta con valor agregado, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de los vínculos empresariales. “Adex está dispuesto a colaborar con el Gobierno en estas iniciativas que buscan dinamizar las exportaciones, uno de los principales motores de la economía que contribuye a generar empleo descentralizado y reducir la pobreza”, subrayó.

Exportaciones peruanas a los Estados Unidos

Las exportaciones peruanas a los EE.UU. entre enero y agosto del 2026 alcanzaron US$7 mil 146 millones, cifra que indica un incremento de 24,1% respecto al mismo periodo del año pasado (US$5 mil 757 millones). De los 15 sectores, 6 cerraron en rojo: joyería (-74,6%), metalmecánica (-30,6%), pesca tradicional (-18,7%), confecciones (-9,2%), minería no metálica (-1%) y ‘varios (-0,9%).

Las no tradicionales sumaron US$4 mil 147 millones, equivalente al 58% del total, con un alza de 4,3%. Sin embargo, se evidenció una desaceleración respecto al mismo periodo del 2024 y 2025, cuando lograron tasas de 11% y 14%, respectivamente.

Destacó la agroindustria con US$2 mil 304 millones y una variación positiva de 5,7%, gracias a los arándanos, uvas frescas y espárragos que crecieron 72%, 10,3% y 9,2%, respectivamente. Le siguieron la siderometalurgia (US$501 millones 836 mil) con un crecimiento de 19% y las confecciones (US$490 millones 350 mil). Este último es uno de los más afectados por los aranceles en EE.UU., su principal destino.

También se exportaron productos de los rubros pesca y acuicultura (US$238 millones), minería no metálica (US$231 millones), químico (US$ 202 millones), metalmecánica (US$79 millones 532 mil), textiles (US$52 millones 509 mil), varios (US$21 millones 700 mil), joyería (US$18 millones 900 mil) y maderas (US$6 millones 600 mil).

Las exportaciones primarias (US$2 mil 999 millones) aumentaron 68,52%. Resaltó la minería (US$2 mil 458 millones) que creció 68,48%. Este resultado fue impulsado por los cátodos de cobre refinado (alza de 243%). Otros rubros fueron los hidrocarburos (US$265 millones 118 mil), agro tradicional (US$247 millones 400 mil) y la pesca tradicional (US$28 millones 537 mil).