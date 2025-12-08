Los despachos peruanos al mundo ascendieron a US$ 71 mil 882 millones entre enero y octubre de este año, mostrando un incremento de 20% en comparación con el mismo periodo del 2024 (US$ 59 mil 915 millones), informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores Cien-Adex.

Durante su participación en el evento ‘Conexiones empresariales con Adex Consulting’ en el que se dieron a conocer las proyecciones del sector para este año y el 2026, el jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Cien-Adex, Gabriel Arrieta Padilla, mencionó que este resultado representa un récord histórico, siendo la cifra más alta alcanzada (enero-octubre).

No obstante, se observaron retrocesos en 5 subsectores: joyería (-37,9%), maderas (-20,8%), minería no metálica (-4,7%), hidrocarburos (-3,6%) y varios (-2,4%), por lo que aún se necesitan medidas promotoras a fin de seguir impulsando esta actividad intensiva en mano de obra.

Según el ‘Reporte de Exportaciones - Octubre 2025’ del Cien-Adex, los envíos tradicionales en estos 10 meses alcanzaron los US$53 mil 050 millones, mostrando una variación positiva de 21,2% y representando el 73,8% del total.

La minería fue la actividad líder con US$46 mil 304 millones (aumento de 23,9%) gracias a las mayores ventas de cobre y oro en bruto. Le siguieron la pesca tradicional con una variación de 2.7% y el agro primario con 40,9%. Los hidrocarburos cerraron en rojo.

En cuanto a sus mercados, China (US$24 mil 828 millones) ocupó la ubicación N° 1 al agrupar el 46,8% del total. Completaron el top ten India, Canadá, EE.UU., Japón, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Corea Del Sur, España y Australia.

No tradicional

Por su parte, la oferta con valor agregado sumó US$18 mil 833 millones, reflejando una evolución de 16.7% con relación al mismo lapso del 2024 (US$16 mil 143 millones) y agrupando el 26,2% restante.

De sus 11 sectores, 7 cerraron en azul: agroindustria (17,7%), químico (9,7%), pesca y acuicultura (64,9%), siderometalurgia (18%), confecciones (4,5%), metalmecánica (7,1%) y textil (12,6%). La minería no metálica, maderas, joyería y varios terminaron a la baja.

Respecto a los destinos, EE.UU. fue el líder (28% del total), seguido por Países Bajos (9,7%), Chile (5,9%), China (5,9%) y España (5,7%). Otros fueron Ecuador, Colombia, México, Brasil y Reino Unido.