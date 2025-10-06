Los despachos peruanos al mundo sumaron US$8 mil 729 millones en agosto de este año, reflejando un incremento de 28.6% en comparación al mismo mes del 2024, con lo cual acumularon 16 meses consecutivos de crecimiento, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-Adex.

El gremio indicó que este buen comportamiento se debe en gran parte a los mejores precios de los minerales, especialmente del cobre y el oro, cuyos precios aumentaron en 62,6% y 10,9%, respectivamente. Asimismo, se registró la cifra mensual más alta de la historia y la segunda tasa positiva más alta del año, solo superado por enero (33,3%).

Se trata de un desempeño sostenido desde mayo del año pasado, ya que en abril del 2024 fue la última caída (-6%). Sin embargo, se observaron caídas en subsectores clave como joyería (-77,1%), maderas (-26,7%), minería no metálica (-23,7%), pesca primaria (-19,5%), confecciones (-4%), pesca y acuicultura (-2,8%) y químico (-1,1%).

Adex indicó que estos resultados demuestran la urgencia de avanzar en la agenda pendiente e identificar nuevos motores que impulsen la economía. Perú necesita crecer a tasas superiores al 6% para reducir la pobreza, y las exportaciones tienen un rol clave en ese objetivo.

Por otro lado, el Reporte de Exportaciones - Agosto 2025 del CIEN-Adex, reportó que las exportaciones peruanas ascendieron a US$55 mil 640 millones entre enero y agosto de este año, reflejando un alza de 18,8% en comparación con el mismo periodo del 2024 (US$46 mil 842 millones). El sector tradicional alcanzó los US$41 mil 313 millones, mostrando una variación positiva de 19% y representando el 74,3% del total.

La minería fue la actividad líder (US$36 mil 117 millones) con un aumento de 22,2% gracias a las mayores ventas de cobre y oro en bruto, que agruparon el 65,2% de la demanda. Le siguieron el agro primario (19,8%), los hidrocarburos (-2,3%) y la pesca tradicional (-1%). Su principal destino fue China al representar el 48%, seguido por India, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Japón.

Por su parte, la oferta con valor agregado sumó US$14 mil 326 millones, reflejando una evolución de 18,1% con relación al mismo lapso del 2024 (US$12 mil 130 millones) y agrupando el 25,7% restante.

Por montos destacaron la agroindustria (US$7 mil 118 millones), químico (US$1.583 millones), pesca y acuicultura (US$1.551 millones), siderometalurgia (US$1.412 millones), confecciones (US$811 millones), minería no metálica (US$652 millones), metalmecánica (US$513 millones), textil (US$ 339 millones), varios (US$216 millones), joyería (US$89 millones) y maderas (US$43 millones).

La partida más importante por monto US$ FOB fue la palta (US$1.232 millones) con un incremento de 4,9%. También se despachó pota congelada, arándanos, uvas frescas, cacao, alambre de cobre refinado, fosfatos de calcio naturales, mangos, chapas y tiras de cobre, espárragos, entre otros.

Respecto a los mercados, EE.UU. fue el líder (27,8% del total), seguido por Países Bajos (8,6%), Chile (6,2%), China (6,1%) y España (5,8%). Completaron el top ten Ecuador, Colombia, México, Brasil y Corea del Sur. De acuerdo con el reporte del CIEN-Adex, un total de 7 mil 835 empresas exportaron 3 mil 856 productos a 164 países. El número de empresas se incrementó en 345 y el de productos en 13.