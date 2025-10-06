La partida más importante por monto US$ FOB fue la palta (US$1.232 millones) con un incremento de 4,9%. Foto: GEC.
La partida más importante por monto US$ FOB fue la palta (US$1.232 millones) con un incremento de 4,9%. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

Los despachos peruanos al mundo sumaron US$8 mil 729 millones en agosto de este año, reflejando un incremento de 28.6% en comparación al mismo mes del 2024, con lo cual acumularon 16 meses consecutivos de crecimiento, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-.

El gremio indicó que este buen comportamiento se debe en gran parte a los mejores precios de los minerales, especialmente del cobre y el oro, cuyos precios aumentaron en 62,6% y 10,9%, respectivamente. Asimismo, se registró la cifra mensual más alta de la historia y la segunda tasa positiva más alta del año, solo superado por enero (33,3%).

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

PUEDES VER: Perumin 37: Perú producirá 4.3 millones de toneladas de cobre al 2040, proyecta Wood Mackenzie


Se trata de un desempeño sostenido desde mayo del año pasado, ya que en abril del 2024 fue la última caída (-6%). Sin embargo, se observaron caídas en subsectores clave como joyería (-77,1%), maderas (-26,7%), minería no metálica (-23,7%), pesca primaria (-19,5%), confecciones (-4%), pesca y acuicultura (-2,8%) y químico (-1,1%).

Adex indicó que estos resultados demuestran la urgencia de avanzar en la agenda pendiente e identificar nuevos motores que impulsen la economía. Perú necesita crecer a tasas superiores al 6% para reducir la pobreza, y las exportaciones tienen un rol clave en ese objetivo.

Por otro lado, el Reporte de Exportaciones - Agosto 2025 del CIEN-Adex, reportó que las exportaciones peruanas ascendieron a US$55 mil 640 millones entre enero y agosto de este año, reflejando un alza de 18,8% en comparación con el mismo periodo del 2024 (US$46 mil 842 millones). El sector tradicional alcanzó los US$41 mil 313 millones, mostrando una variación positiva de 19% y representando el 74,3% del total.

La minería fue la actividad líder (US$36 mil 117 millones) con un aumento de 22,2% gracias a las mayores ventas de cobre y oro en bruto, que agruparon el 65,2% de la demanda. Le siguieron el agro primario (19,8%), los hidrocarburos (-2,3%) y la pesca tradicional (-1%). Su principal destino fue China al representar el 48%, seguido por India, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Japón.

Por su parte, la oferta con valor agregado sumó US$14 mil 326 millones, reflejando una evolución de 18,1% con relación al mismo lapso del 2024 (US$12 mil 130 millones) y agrupando el 25,7% restante.

MÁS INFORMACIÓN: CADE Ejecutivos 2025: líderes latinoamericanos debatirán cómo enfrentar el bajo crecimiento y la crisis de confianza


Por montos destacaron la agroindustria (US$7 mil 118 millones), químico (US$1.583 millones), pesca y acuicultura (US$1.551 millones), siderometalurgia (US$1.412 millones), confecciones (US$811 millones), minería no metálica (US$652 millones), metalmecánica (US$513 millones), textil (US$ 339 millones), varios (US$216 millones), joyería (US$89 millones) y maderas (US$43 millones).

La partida más importante por monto US$ FOB fue la palta (US$1.232 millones) con un incremento de 4,9%. También se despachó pota congelada, arándanos, uvas frescas, cacao, alambre de cobre refinado, fosfatos de calcio naturales, mangos, chapas y tiras de cobre, espárragos, entre otros.

Respecto a los mercados, EE.UU. fue el líder (27,8% del total), seguido por Países Bajos (8,6%), Chile (6,2%), China (6,1%) y España (5,8%). Completaron el top ten Ecuador, Colombia, México, Brasil y Corea del Sur. De acuerdo con el reporte del CIEN-Adex, un total de 7 mil 835 empresas exportaron 3 mil 856 productos a 164 países. El número de empresas se incrementó en 345 y el de productos en 13.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC