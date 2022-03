Conforme a los criterios de Saber más

En enero de 2022 las exportaciones se situaron en US$ 4.128,7 millones, una caída de 5,5% respecto al mismo mes del año pasado, debido a los menores volúmenes de la minería que fue afectada por los conflictos sociales que llevaron a la paralización de la producción en varias minas y del transporte en los corredores terrestres, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

Los despachos tradicionales (US$ 2.644,7 millones) se contrajeron 14,5%. La minería (US$ 1.842,4 millones) presentó la mayor caída (-27,7%) y el cobre se mantuvo como el principal producto de exportación pese a contraer sus ventas en 26,2%; y la pesca (US$ 194,4 millones) se redujo 2,3% por los menores envíos de harina de pescado.

Los hidrocarburos, con US$ 468,9 millones, lograron una variación positiva de 52,7% (el gas natural licuado fue su partida líder) y la agricultura tradicional (US$ 139,1 millones), registró un alza de 257,6%. El café sin descafeinar se posicionó en el primer lugar.

Con valor agregado

En contraste, las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 1.484 millones y marcaron un nuevo récord histórico mensual al crecer 16,3%, con desempeños positivos en sectores como agroindustria, químicos, pesca y acuicultura, los cuales también alcanzaron sus récords históricos.

La agroindustria, con US$ 800,9 millones y una evolución de 8,5%, lidera el rubro no tradicional, con un destacado comportamiento de las uvas frescas (8,2%).

El químico (US$ 156,8 millones) se incrementó en 25%; la pesca y acuicultura (US$ 126,1 millones), 30,3%; la siderometalurgia (US$ 125,2 millones), 31,3%; prendas de vestir (US$ 94,8 millones), 34,5%; y la minería no metálica (US$ 61,1 millones), 29,1%.

De la misma forma, la metalmecánica (US$ 39,4 millones) trepó 9.7%; el textil (US$ 37,6 millones), 23,7%; maderas (US$ 9,6 millones), 32,3%; y ‘varios’ (US$ 32,6 millones), 10,9%.

En el reporte de exportaciones del CIEN-ADEX se detalló sobre la reducción de productos (de 2.043 a 1.982) y mercados (de 166 a 153) si se compara enero del 2021 con ese mismo mes del 2022. El número de empresas registró un alza de 2.972 a 3.036.

Mercados

Por países, los líderes fueron China y EE.UU. que concentraron de forma conjunta el 46% del total. El destino asiático con US$ 1.138,8 millones, tuvo al cobre como su principal bien demandado, aun cuando redujo su demanda en 10,9%.

En tanto, las exportaciones hacia EE.UU. con US$ 764 millones crecieron 30,6%. Su partida líder fue la uva (US$ 196,4 millones) y la más dinámica el café sin descafeinar (incremento de 303,4%).

Otros fueron Japón (US$ 272,4 millones), India (US$ 189,6 millones), Reino Unido (US$ 175,4 millones), Suiza (US$ 169 millones), Canadá (US$ 147,4 millones) y Países Bajos (US$ 135 millones).

