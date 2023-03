Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) ascendieron a US$ 887 millones 855 mil en enero último y tuvieron a EE.UU. como destino líder indiscutible al sumar US$ 385 millones 886 mil y concentrar el 43,5%, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Ese monto (US$ 385 millones 886 mil) fue 4,5% superior al de enero del 2022 (US$ 369 millones 169 mil), y la tasa (4,5%) fue mejor en comparación a la lograda por las agroexportaciones totales que cayeron -2,6% en el primer mes, debido principalmente a las protestas y bloqueos registrados en diferentes partes del Perú, manifestó la gerenta de Agroexportaciones de la entidad gremial, Claudia Solano Oré.

“Más de 100 mil trabajadores formales de este sector y otros 200 mil que laboran de forma indirecta, no pudieron cumplir con sus labores, no solo perjudicando sus ingresos y el bienestar de sus familias, sino la imagen del Perú como proveedor confiable”, explicó

LEE TAMBIÉN | Sunat: contribuyentes de zonas en estado de emergencia postergarán obligaciones tributarias hasta por tres meses

Primarios

ADEX informó que en enero último los despachos agrarios tradicionales (US$ 64 millones 278 mil) registraron una disminución de -53.9% en comparación al mismo mes del 2022 (US$ 139 millones 695 mil). Representaron el 7,2% del total de las agroexportaciones.

Su partida líder fue el café (US$ 58 millones 935 mil) con una concentración de 91,6% y una contracción de -55,5%, seguido de los demás azúcares de caña y otros. Su destino principal fue EE.UU., seguido de Alemania y Bélgica.

MIRA AQUÍ | Costa norte: regiones todavía padecen lluvias intensas y sus consecuencias pese al alejamiento del ciclón Yaku

Con valor agregado

Las agroexportaciones no tradicionales sumaron US$ 823 millones 576 mil, logrando un crecimiento de 6,7% y una representación de 92,8% del total de los envíos agrarios. Resaltaron la uva, arándanos, espárragos frescos, demás preparaciones utilizadas para la alimentación de animales y mangos en conserva.

EE.UU. (US$ 375 millones 603 mil) también lideró estas exportaciones con una variación de 12% y una concentración de 45%; luego se ubicó Países Bajos (US$ 97 millones 596 mil) con un incremento de 2,8% y una representación de 11,8%. Otros fueron China, España y Ecuador.

Se debe indicar que EE.UU. mantiene una demanda sostenida de las agroexportaciones peruanas, con un alza de 11% en el 2018, 24% en el 2019, 7% en el 2020 (año del inicio de la pandemia), 12% en el 2021 y 14% en el 2022.

De otro lado, Solano incentivó la participación de empresarios peruanos en las ferias internacionales de alimentos más reconocidas del mundo: ISM Cologne (23 al 25 de abril), misión comercial al sudeste asiático (Malasia, Singapur y Tailandia) que culminará con la participación de las empresas en la feria Thaifex (15 al 27 de mayo), la Seoul Food (30 de mayo al 2 de junio) y la Expoalimentaria (27 al 29 de septiembre).

Asimismo, se organizarán otros eventos que apuntan a fortalecer las capacidades de los integrantes de las diversas cadenas productivas, como el Almuerzo Agroexportador (13 de abril), el I Congreso Internacional de la Passifloras (junio) y el XI Congreso de Capsicum (noviembre).