Las exportaciones peruanas entre enero y agosto (US$ 34,197.4 millones) experimentaron un crecimiento de 45.1% en comparación al mismo periodo del 2020, debido a la mayor demanda de minerales, sin embargo, aún hay seis sectores que no alcanzan los niveles de la prepandemia, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Respecto a período entre enero y agosto de 2019, los despachos totales se incrementaron 14,1%, aunque a nivel sectorial algunos retrocedieron, es el caso del agro primario (-23%), los hidrocarburos (-46%), pesca para CHD (-5%), metalmecánica (-7%), maderas (-4%) y varios como artesanías, joyería y orfebrería, entre otros, (-18%).

El presidente del gremio, Erik Fischer, reiteró su pedido de acelerar medidas transversales y sectoriales direccionadas a todos los integrantes de la cadena exportadora y reducir el ruido político y desconfianza que traba las inversiones.

Entre las medidas sectoriales mencionó la Ley de Promoción de la Acuicultura, la creación de la Mesa Ejecutiva de Joyería y Orfebrería y la modificatoria del marco regulatorio de las operaciones SWAP cuyo propósito es garantizar el abastecimiento de oro en el Perú, reduciendo los sobrecostos generados por la importación, entre otros.

“Es momento que nuestras autoridades trabajen de forma coordinada a fin de resolver los problemas profundos del Perú, tomando en cuenta la estabilidad macroeconómica, con responsabilidad fiscal, buen manejo monetario y una apertura de los mercados a través del respeto irrestricto a los acuerdos comerciales”, comentó.

De acuerdo a ADEX, se necesita diversificar la oferta nacional porque en 2022 el panorama será diferente. Además, no se descarta el menor precio de los minerales y la tendencia alcista del costo de los fletes seguirá afectando la competitividad del comercio exterior.

Añadió que luego de crecer 128% en abril y 111% en mayo, las tasas del sector se han ido normalizando. En junio fue de 48%, en julio 20% y en agosto 20,3% por la oferta minera, sin embargo, en este último mes tres sectores tradicionales cerraron en rojo: agro (-21%), pesca (-1%) e hidrocarburos (-25%); y uno no tradicional, la pesca para CHD con -27%.

Despachos

ADEX detalló que los envíos primarios (US$ 24.347 millones) se incrementaron 49,3% en comparación a igual periodo del año anterior (US$ 16,312 millones) e incluso superó en 15,2% los niveles de la prepandemia (US$ 21.143 millones, enero-agosto del 2019).

La minería (US$ 21.037 millones) aumentó 51%, la pesca tradicional (US$ 1.913 millones) 74,7% y los hidrocarburos (US$ 1.26.8 millones) 12,6%. El agro tradicional (US$ 269.7 millones) se contrajo 4,4%.

Por su parte, los envíos con valor agregado entre enero y agosto de este año sumaron más de US$ 9.850 millones, un alza del 35,9% respecto al mismo periodo del 2020 (US$ 7.250 millones). Este escenario positivo se dio especialmente por los mayores despachos de alimentos frescos.

Los dos sectores más importantes fueron la agroindustria con US$ 4.567,6 millones (20%) y el químico con US$ 1.190.8 millones (31,5%). Les siguieron la pesca para CHD con US$ 1.054.2 millones (43,2%), la siderometalurgia con US$ 933.6 millones (91,5%), prendas de vestir con US$ 722 millones (77,5%) minería no metálica con US$ 414.7 millones (65,8%), metalmecánica con US$ 349.7 millones (29,9%), entre otros.

Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, las principales partidas no tradicionales por monto FOB US$ fueron las paltas (US$ 1.003 millones) y las uvas (US$ 519.1 millones). Otros fueron la pota (US$ 306.6 millones), mango fresco o seco (US$ 231.6 millones) y arándanos (US$ 228.9 millones).

