Las exportaciones peruanas cayeron 4% en enero, en relación al mismo mes de 2019. En aquella ocasión los envíos sumaron US$ 3,822.5 millones, en comparación con el resultado de 2020, en US$ 3,668.5 milones, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

En términos generales, este inicio es muy similar al del 2019 que también arrancó con una caída de 3.8%, añadió el gremio exportador.

La oferta tradicional sumó US$ 2,441 millones (contracción de 5.4% y una concentración del 67%) y la no tradicional US$ 1,227 millones (caída de 1.1% y una participación del 33%).

Las exportaciones (tradicionales y no tradicionales) llegaron a 124 destinos, siete menos que en enero del año pasado. Los principales fueron China (26.3% de participación), EE.UU., Canadá, Corea del Sur, Suiza, India, Chile y Emiratos Árabes Unidos.

¿Factor coronavirus?

El brote del coronavirus explica parte de esos resultados, pues China es el primer mercado de las exportaciones y en enero pasado compró 16% menos respecto a enero del 2019. La caída está concentrada en harina de pescado (-38.6%) y minerales (-10.7%).

Respecto a las no tradicionales, estas se contrajeron en 3.7% explicada en gran medida por la menor exportación de alimentos agrícolas (-3%) hacia China.

“Enero es un solo mes de los doce, por lo tanto, es muy arriesgado sacar conclusiones para el año. Lo que sí sigue siendo una constante es la pérdida de competitividad en el sector industrial”, anotó ADEX.

Tradicionales

Los despachos primarios fueron liderados por el subsector minería (US$ 2,052 millones), que concentró el 55.9% y sufrió una caída de 1%.

Otros que cerraron en rojo fueron petróleo y gas natural (-19.3%), pesca tradicional (-27.9%), y el agro (-31.7%). En el caso de la pesca, indicó el gremio, iba a ser imposible replicar los altos niveles de extracción de anchoveta del año pasado.

El cobre (US$ 895.9 millones) tuvo una variación de -5.9% y el oro creció 4%. Les siguió el zinc, harina de pescado y hierro, entre otros.

No tradicionales

Por su parte, las exportaciones no tradicionales (US$ 1,227 millones), que iniciaron el 2019 con un crecimiento de 10%, tuvieron una ligera caída de -1.1% en enero del 2020.

El subsector más importante fue la agroindustria (US$ 706.6 millones), cuyo incremento de 4.2% fue insuficiente para compensar la caída de los textiles (-34.6%), confecciones (-14.7%), maderas (-19.5%), varios (-41.5%), siderometalurgia, metalmecánica y minería no metálica.

Los químicos (US$ 121.2 millones) tuvieron un leve incremento de 1.8%, siendo sus productos principales alcohol etílico sin desnaturalizar, placas y láminas de propileno, placas y láminas de etileno, óxido de zinc, ácido sulfúrico, entre otros.

Respecto a la Pesca para Consumo Humano Directo (CHD), se exportó por US$ 89.9 millones (+4.5%) y sus principales partidas fueron la pota congelada, filetes de pescado, pota preparada o en conserva, langostinos enteros congelados, colas de langostino con caparazón, entre otros.