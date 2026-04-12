La Asociación de Exportadores (Adex) expresó su preocupación por las demoras registradas en el proceso de votación durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril y solicitó extender el horario de sufragio al menos hasta las 7:00 p.m.

A través de un comunicado, el gremio señaló que los retrasos en la instalación de mesas en diversas zonas del país han afectado el normal desarrollo de la jornada y han impedido que miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto en el horario establecido.

Según Adex estas incidencias están asociadas principalmente a fallas en la distribución del material electoral, lo que evidencia debilidades en la planificación y ejecución logística del proceso. En ese sentido, consideró que ampliar el horario inicialmente fijado resulta una medida necesaria, aunque insuficiente frente a los problemas detectados.

El gremio reconoció la decisión adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de extender la votación hasta las 6:00 p.m., pero sostuvo que se debe evaluar una ampliación adicional para garantizar que ningún ciudadano quede sin sufragar.

“El retraso en la instalación de mesas no solo afecta la organización del proceso, sino que impacta directamente en el ejercicio oportuno del derecho al voto”, indicó la institución.

En esa línea, ADEX advirtió que lo ocurrido durante la jornada pone en evidencia la necesidad de corregir fallas estructurales en la gestión electoral, a fin de evitar que este tipo de situaciones se repitan en futuros comicios.

Finalmente, el gremio hizo un llamado a las autoridades a tomar medidas correctivas inmediatas y a reforzar la planificación logística en procesos electorales, subrayando que la garantía del voto es un elemento clave para la estabilidad institucional del país.