Resumen

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A través de un comunicado, el gremio señaló que los retrasos en la instalación de mesas en diversas zonas del país han afectado el normal desarrollo de la jornada y han impedido que miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto en el horario establecido. (Foto: Fernando Sangama @photo.gec)
A través de un comunicado, el gremio señaló que los retrasos en la instalación de mesas en diversas zonas del país han afectado el normal desarrollo de la jornada y han impedido que miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto en el horario establecido. (Foto: Fernando Sangama @photo.gec)
Por Redacción EC

La Asociación de Exportadores (Adex) expresó su preocupación por las demoras registradas en el proceso de votación durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril y solicitó extender el horario de sufragio al menos hasta las 7:00 p.m.

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