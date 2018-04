Adex: Mesa ejecutiva impulsará el desarrollo del sector forestal

Erik Fischer, segundo vicepresidente de la Asociación de Exportadores (Adex), señaló que consolidar y potenciar el trabajo de la Mesa Ejecutiva de Desarrollo Forestal permitirá poner en valor la selva peruana cuyo potencial, reconoció, no ha sido aprovechado hasta el momento.

Como se recuerda, esta mesa ejecutiva es una herramienta de gestión que recoge las iniciativas y recomendaciones de los actores involucrados en el desarrollo económico de un sector en particular.

“Las autoridades nacionales deben darse cuenta del enorme valor de los bosques peruanos. Se trata del porcentaje de territorio (60% del total) más rico del país, sin embargo es el que menos aporta a la economía peruana. Algo estamos haciendo mal”, afirmó durante su participación en la reunión de dicha mesa.

En más detalles, Fischer precisó que en el 2017 la balanza comercial del sector forestal fue deficitaria para Perú en casi US$ 194 millones: mientras las exportaciones ascendieron a US$ 121 millones, las importaciones superaron los US$ 315 millones.



Adex dijo que Chile, pese a ser un país con menor extensión, es el principal proveedor de Perú con el 27,8% (US$ 87 millones 770 mil) del total, seguido de Brasil (US$ 77 millones 379 mil) con el 24,5%, China (15,8%) y Ecuador (11,6%). Los despachos forestales de Chile al mundo superaron los US$ 5,200 millones el año pasado.

Con ello de fondo, el ejecutivo instó a trabajar de forma articulada con organismos como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) y los gobiernos regionales.