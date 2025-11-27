La Asociación de Exportadores (Adex) expresó su profunda preocupación y rechazo frente a los hechos de violencia ocurridos en el valle de San Lorenzo, Tambogrande en Piura, donde productores agrícolas fueron agredidos por integrantes de rondas campesinas debido a discrepancias en los procesos de comercialización del mango.

“Ninguna diferencia justifica vulnerar la integridad, la dignidad ni la libertad de las personas. La violencia no puede normalizarse como mecanismo de presión o represalia, por ello, exhortamos a la urgente intervención del Estado, a través de los sectores competentes, a fin de restablecer el orden público y garantizar el libre ejercicio del trabajo, el comercio y las labores agrícolas”, indicó el gremio mediante un comunicado.

Adex señaló que estos ataques se originaron por rumores sobre una supuesta concertación de precios, información que indicaron falsa y además prohibida por la ley. “Los precios responden a la dinámica de la demanda internacional y no a decisiones de las empresas exportadoras”, precisaron.

Reiteraron que el país necesita paz social, presencia efectiva del Estado y canales institucionales que prevengan la confrontación, promuevan la cooperación y permitan resolver las discrepancias de forma técnica y legal.

“En Adex reafirmamos nuestro compromiso con un agro sólido, inclusivo y competitivo, así como con la búsqueda de soluciones que garanticen condiciones dignas a los productores, seguridad jurídica a la inversión y continuidad de la actividad agrícola y exportadora”, finalizaron.