La presidenta del Comité de Granos Andinos de la Asociación de Exportadores (Adex), Marisa Podestá Torres Llosa, propuso la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a la quinua, kiwicha y cañihua, con el objetivo de promover su consumo interno y contribuir a la lucha contra la desnutrición en el país.

“Al incorporarlos al Apéndice I del TUO de la Ley del IGV, se reduciría su precio final en alrededor de 18%, un cambio clave para que más familias accedan a estos alimentos producidos por la agricultura familiar andina”, comentó.

Cabe precisar que el arroz y otras menestras, en su mayoría importados, están exonerados en la actualidad del pago del 18% del IGV, por lo que, opinó, se debería implementar una medida similar a los granos andinos, que son mucho más nutritivos y de origen nacional.

La quinua en particular es considerada por las Naciones Unidas como un recurso natural de alto valor, cuya importancia es cada vez más reconocida en la seguridad alimentaria, para las generaciones presentes y futuras.

En opinión de Adex, esta medida fortalecería la formalización, la inversión y la sostenibilidad de toda la cadena productiva; y tendría un impacto directo en más de 125 mil familias productoras de regiones altoandinas, cuya economía depende de estos cultivos. Además, generaría millones de jornales al año, pues estos granos andinos representan una fuente estratégica de ingresos en zonas con elevados índices de pobreza.

La propuesta permitiría también aliviar la carga operativa y financiera de las empresas en un contexto de creciente competencia global y exigencias técnicas más estrictas. Con mayor liquidez, podrán invertir en innovación, certificaciones y expansión comercial.

“La exoneración del IGV dinamizará este sector que tiene un alto potencial económico y social, fomentará la formalización y elevará la productividad”, puntualizó Podestá.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) en el país se consumen 2.3 kilogramos per cápita anual de granos andinos, entre ellos quinua, cañihua, kiwicha y tarwi.

No obstante, su consumo podría ser mayor si los precios son más accesibles, y ello se lograría con la exoneración del IGV. El gremio exportador agregó que es crucial considerar que, si bien la producción de quinua se concentra principalmente en Perú y Bolivia, y en menor escala en Ecuador, gracias a sus condiciones agroclimáticas y a la tradición ancestral de siembra, otros países ya la están cultivando, como EE.UU., Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, India y China, que desarrollan proyectos de adaptación agrícola para diversificar su oferta.