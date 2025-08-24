Adidas Perú: “Somos garantía de que la reinserción laboral exitosa para las poblaciones vulnerables (jóvenes internos) sí es posible”

La marca deportiva cree firmemente en que se puede construir un campo de juego laboral equitativo, en el que se puedan dar segundas oportunidades. De hecho, esta visión y conocer de cerca las historias de muchos jóvenes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y de Rehabilitación de Lima motivó a que adidas se anime a iniciar el programa ‘Back to the Game’, apostando por la reinserción laboral de estos chicos para ayudarlos a que, efectivamente, puedan volver al juego. Cecilia Pomar, directora de HR de adidas Perú, nos cuenta cómo ha sido este proceso, el impacto que han conseguido y lo que se espera a futuro.

- ¿Cómo nació el programa ‘Back to the Game’?

Esta iniciativa nació hace cuatro años cuando fuimos a donar unas zapatillas y pelotas al Centro Juvenil de Diagnóstico y de Rehabilitación de Lima, que la mayoría de nosotros conoce como Maranguita. Allí conocimos a los chicos que se encuentran en el programa IV del Centro, que es el último programa conocido como Casa Don Bosco. Allí escuchamos no solo sus historias sino su genuino interés y deseo de que creyéramos en ellos y que les demos una segunda oportunidad que les permitiera transformar sus vidas sin estigmas. Así nació ‘Back to the Game’, una iniciativa que para nosotros refleja de forma tangible el propósito de adidas como compañía, que muestra que a través del deporte tenemos el poder de cambiar vidas.

Centro Juvenil de Diagnóstico y de Rehabilitación de Lima Proceso en el centro juvenil _ El Centro de Rehabilitación tiene cuatro programas. En el primero normalmente ingresan los chicos que cometen delitos y luego van pasando por estos programas, no todos llegan al último, que es el cuarto, que se llama Don Bosco, donde llegan los chicos que ya están rehabilitados, pero que no han terminado de cumplir su pena y por eso permanecen en el centro.

- ¿En qué consiste el proyecto y cuál es el camino que siguen para reinsentarse laboralmente?

Lo que decidimos hacer hace cuatro años fue, primero, entender el proceso de rehabilitación por el cual pasan y abrir un proceso de selección en el que ellos participen como todos los postulantes, por entrevistas y filtros. Elegimos a los mejores perfiles para que trabajen en nuestras tiendas. Los chicos viven en Maranguita, salen a trabajar a nuestras tiendas y luego retornan. Tienen algunas restricciones porque aún cumplen su pena como el uso de celular o algunos horarios.

- ¿Cuántos jóvenes han impactado hasta el momento con el programa?

Hasta ahora hemos tenido 18 chicos, de los cuales hay algunos que ya externaron, es decir, terminaron su pena y salieron en libertad. De hecho, para salir en libertad ellos tienen que pagar una reparación y demostrar obviamente que han tenido una buena conducta. Ellos se insertan en la empresa como un trabajador como cualquier otro, tienen metas que lograr, ganan un sueldo y los beneficios que tienen nuestros empleados. Esta oportunidad no solo les permite reinsertarse sino pagar económicamente la pena al Estado. Pero más allá del número de chicos, el impacto del programa lo vemos en sus historias de transformación personal.

- ¿Cómo se ha reflejado este impacto?

La vida de los chicos da un cambio de 180 grados. Y además de esto, hemos observado un efecto multiplicador del programa, porque estos 18 jóvenes se convierten en ‘role models’ de los 600 chicos que están actualmente en el centro; dan charlas, les cuentan sus historias y cómo han llegado a trabajar con nosotros y así generan realmente la esperanza de que pueden cambiar sus vidas, que hay luz al final del túnel.

Además, hay otros indicadores; ya vamos cuatro promociones, tienen buena evaluaciones de desempeño, los chicos escalan y pasan a tener puestos de confianza en la tienda. Y como cereza de la torta, muchos de ellos han corrido la maratón de 21K de adidas.

- ¿Hay chicos que se mantienen como trabajadores en las tiendas?

De los 18 jóvenes, hoy trabajan con nosotros nueve. Los que se han ido han decidido viajar o han tenido otros proyectos. Hay un chico que trabajó con nosotros que actualmente es campeón nacional de box en su categoría de 67 kilos, que empezó en el deporte trabajando con nosotros y ahora también es ‘coach’ deportivo en el centro. También otro chico de nuestra primera promoción que ahora tiene una posición de mayor responsabilidad en la tienda y está pagando sus estudios en una carrera técnica. Cuando ingresan normalmente trabajan como almaceneros. Por lo general, sus primeros sueldos los destinan a ir pagando su reparación civil.

- ¿Qué requisitos o cualidades buscan para elegir a quienes formarán parte del programa?

Buscamos jóvenes que cuenten con una buena capacidad de introspección que les permita continuar con su camino de cambio y desarrollo. Es decir, que estén comprometidos con su proceso de rehabilitación. También buscamos jóvenes valientes y con determinación que les permita enfrentar las exigencias de un trabajo, porque ellos ocupan una posición fija y tienen las mismas exigencias que cualquier empleado.

Cecilia Pomar, directora de HR de adidas Perú. / HUGO PEREZ

- Dada esta buena experiencia, ¿qué más viene para el programa?, ¿están proyectando ampliarlo a más jóvenes o a más instituciones?

Nuestro objetivo es seguir impactando la vida de más jóvenes en situación de vulnerabilidad. No solo en Maranguita, también hemos ido al Centro Juvenil de Mujeres Santa Margarita, pero aún estamos buscando el perfil que necesitamos.

Además, en agosto del año pasado firmamos un convenio con PRONACEJ (Programa Nacional de Centros Juveniles), el cual nos permite garantizar la continuidad del programa, permitiéndonos incluso haber contratado a jóvenes de provincia para trabajar con la marca. Para nosotros, cada joven que se inserta representa una historia de transformación. No es tanto el número, quizá para algunos pueda sonar un número pequeño, pero cada uno es una historia de transformación. Y nuestro compromiso es seguir multiplicando esas historias, queremos inspirar a otras empresas a que se sumen y puedan replicar esta iniciativa y que como compañías, como sector privado, podamos demostrar que somos un agente de cambio social.

- ¿Cómo están animando a que otras empresas se sumen a apostar por la reinserción?

Hemos desarrollado un manual donde describimos todos los pasos que nosotros dimos para poder implementar este programa y podemos compartirlo con todas las empresas que así lo deseen. Si hay alguna empresa que quisiera implementar el programa, ya tenemos la fórmula por escrito.

- ¿Hay algunas empresas que hayan visto el proyecto de adidas y les hayan escrito o se hayan acercado a preguntarles como emularlo?

Varias nos han escrito, les hemos compartido el manual, pero todavía no se atreven, al menos este año. Pero el año pasado se animaron Oxxo y Makro, quienes también han empezado a contratar a chicos del centro. Nuestro programa representa una entrada firme al mercado laboral, somos una garantía de que la reinserción laboral exitosa para esta población vulnerable sí es posible.

- ¿Cómo fue el proceso de desarrollarlo a la interna en la empresa?

Mi equipo fue, entendió y analizó el proceso. Luego hubo un trabajo de convencer a nuestros principales ‘stakeholders’. Primero, a la directora de ‘retail’, de tiendas, porque es ahí donde entran los chicos. Segundo, al gerente general de adidas Perú y, tercero, al vicepresidente de ‘retail’ de Latinoamérica de la compañía. Y la verdad, nos abrieron las puertas y confiaron.

- ¿Cómo ‘Back to the Game’ se engrana con el propósito de adidas como compañía?

‘Back to the Game’ materializa nuestro propósito como compañía, que es que a través del deporte tenemos el poder de cambiar vidas. Esta iniciativa no se trata de una acción aislada, sino de ser una marca con propósito, que cree en las personas, en el cambio y en el poder del deporte como motor de transformación real.

Tienda Adidas. Foto: GEC

- ¿Qué significa para la compañía haber recibido el reconocimiento de Creatividad Empresarial 2024 por esta iniciativa?

Realmente nos llena de orgullo y felicidad recibir este reconocimiento a un sueño y, a la vez, a un deseo. Hace cuatro años decidimos que queríamos construir un campo de juego equitativo donde todos nuestros empleados tengan las mismas oportunidades para desarrollarse y puedan expresar su máximo potencial y este reconocimiento es una clara demostración de que estamos en el camino correcto. Y, nos permite ser una plataforma que inspire a otras empresas para que se atrevan a romper paradigmas y generar un cambio positivo en poblaciones estigmatizadas.