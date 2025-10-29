En el Perú, los jóvenes profesionales se independizan más tarde que en otros países de la región, en promedio, a los 30 años, según Ipsos. Sin embargo, cuando finalmente deciden hacerlo, cada vez más optan por comprar un departamento propio en lugar de alquilar o compartir con roommates. En ese contexto, según una encuesta interna de Albamar, más del 66 % de sus compradores lo hacen estando solteros.

“Hoy, muchos llegan a esta etapa con ingresos más estables, historial crediticio y un plan de vida más claro. Eso les permite evaluar seriamente la opción de comprar. Y esa madurez financiera se traduce en una demanda más exigente y consciente, que valora tanto la ubicación como la experiencia de vivir bien”, explicó Eduardo Rondón, Jefe de Marketing de Albamar Grupo Inmobiliario.

¿Qué factores están impulsando este cambio?

De acuerdo con el especialista, esta tendencia emergente responde a una combinación de factores que marcan una nueva forma de independizarse. Entre ellos está la estabilidad financiera más sólida.

“Muchos llegan a esta edad con madurez financiera la cual se refleja con ingresos más estables, capacidad de ahorro y menor carga financiera, lo que les permite asumir una cuota hipotecaria sin depender de terceros”, señaló Rondón.

Otro factor es la búsqueda de independencia emocional. Es decir, existe un deseo claro de tener un espacio propio, dejar atrás la vida con familiares, y tomar decisiones autónomas sobre cómo y dónde vivir.

Como tercer factor es la oferta inmobiliaria adaptada. “Estos compradores priorizan departamentos con distribución eficiente, metrajes funcionales y áreas comunes, como los que desarrollamos en Albamar”, explica el vocero.

El estilo de vida más funcional y práctico también es determinante. Este perfil prioriza departamentos que ahorren tiempo en movilidad, con acceso rápido a zonas de trabajo, servicios y transporte.

“Cada vez hay más interés por vivir en edificios certificados. Estas opciones, presentes también en los proyectos de Albamar, permiten reducir el gasto en cuotas de mantenimiento y minimizar el impacto ambiental”, manifestó.

¿Es posible independizarse y comprar un departamento?

Rondón sugiere que mientras se cuente con ingresos formales y un historial positivo, las puertas del financiamiento están abiertas.

“Acceder a un crédito hipotecario es hoy casi tan accesible como solicitar una tarjeta de crédito. Mientras cuenten con ingresos formales y un historial positivo, las puertas del financiamiento están abiertas. La clave está en analizar la capacidad de pago, comparar alternativas y planificar a mediano plazo para dar este paso con confianza”, finalizó.