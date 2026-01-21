Unna Energía, subsidiaria de Aenza, informó, a través de un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que presentó una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) por la disputa en los lotes III y IV.
El documento indica que se busca resolver “ciertas controversias” surgidas en la ejecución de los contratos de licencia para la explotación de hidrocarburos en los lotes III y IV, celebrados entre Unna y Perú-Petro.
La medida se produce en el contexto de los incumplimientos de Petro-Perú en el pago de facturas correspondientes a la venta de crudo.
Debido a este impago, Unna Energía presentó previamente una solicitud ante la Comisión de Procedimientos Concursales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), para iniciar un proceso concursar contra Petro-Perú, no obstante el trámite fue desestimado posteriormente.
Vale recordar que Unna Energía obtuvo en diciembre de 2014 la buena pro para operar, por un período de 30 años, los lotes III y IV, ubicados en la cuenca de Talara (Piura).
Posteriormente, suscribió los respectivos contratos con Perú-Petro y comercializa parte del crudo producido con Petro-Perú, en el marco de acuerdos comerciales entre ambas empresas.
Sin embargo, la falta de recursos financieros de la petrolera estatal ha derivado en incumplimientos de pago a diversos operadores petroleros de la costa norte. Actualmente, Petro-Perú mantiene deudas con diez lotes petroleros por la compra de crudo.
Entre los operadores afectados por estos impagos se encuentran OIG Perú, Unna Energía, Olympic Perú, Petromont, Panda Energy y GTG Petroleum, entre otros.
